22 марта состоится матч 8-го тура бразильской Серии А, в котором «Васко да Гама» примет «Гремио». Хозяева демонстрируют яркую атакующую игру, но много пропускают. Гости набрали отличную форму, не проигрывают в 8 матчах и надежно играют в обороне.

«Васко да Гама»

Крузейро-да-Гама проводят неровный старт сезона. После 7 туров команда набрала 8 очков и занимает 10-е место. «Васко» не проигрывает в 3 последних матчах Серии А, забивает в 4 последних играх чемпионата, но пропускает в 15 последних матчах. В последних пяти матчах команда забила 10 голов (в среднем 2.00 за матч) и пропустила 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Хосе Луис Родригес, на счету которого 3 гола в 13 матчах.

«Гремио»

Порту-алегренцы набрали отличный ход и поднимаются в таблице. После 7 туров команда набрала 11 очков и занимает 7-е место. «Гремио» не проигрывает в 8 последних матчах, забивает в 8 последних играх и не пропускает в 4 последних матчах Серии А. В последних пяти матчах команда забила 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустила 3 (в среднем 0.60). Лучший бомбардир – Карлос Винисиус, забивший 9 голов в 18 матчах.

История личных встреч

В домашних матчах «Васко да Гама» имеет преимущество над «Гремио». Команда не проигрывает в 5 последних домашних встречах с гремистами. При этом «Гремио» стабильно забивает в 5 последних очных матчах. В текущем сезоне 20 ноября 2025 года «Гремио» дома обыграл «Васко» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Васко да Гама» – «Гремио»

«Васко да Гама» демонстрирует яркую атакующую игру – 2.00 гола за матч в последних 5 играх. Однако оборона хозяев катастрофична – 15 матчей подряд с пропущенными голами (1.80 за игру). Дома «Васко» традиционно неуступчив «Гремио» (5 матчей без поражений).

«Гремио» находится в отличной форме: 8 матчей без поражений, надежная оборона (4 сухих матча подряд) и стабильная результативность. Гости будут стремиться продолжить серию и закрепиться в еврокубковой зоне.

Учитывая, что «Васко» много забивает, но много пропускает, а «Гремио» стабильно забивает и надежно играет в обороне, наиболее логичной выглядит ставка на то, что гости как минимум не проиграют. При этом «Васко» наверняка сможет забить, учитывая их голевую серию и домашнюю статистику.

Рекомендованные ставки: