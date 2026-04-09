10 апреля в рамках 32-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Пизу». Хозяева занимают 6-е место с 54 очками, гости замыкают таблицу на 20-м месте с 18 очками. «Рома» является явным фаворитом, а «Пиза» – главный кандидат на вылет.
«Рома»
Хозяева подходят к матчу в хорошей атакующей форме. Команда забивает в 10 последних матчах и обязательно забивает в 8 последних. В последних 5 играх «Рома» забила 1.60 гола в среднем и пропустила 2.40. Оборона является проблемой. Лучший бомбардир – Дониэлл Мален (11 голов в 19 матчах). Дома «Рома» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
«Пиза»
Гости находятся в глубоком кризисе. Команда пропускает в 7 последних матчах и не забивает в 5 из 7 последних. В последних 5 играх «Пиза» забила 0.60 гола в среднем и пропустила 2.40. Лучший бомбардир – Стефано Морео (6 голов в 31 матче). В личной встрече с «Ромой» в августе 2025 года «Пиза» проиграла (0:1).
Факты о командах
«Рома»
Прогноз на матч «Рома» – «Пиза»
«Рома» является абсолютным фаворитом: команда забивает в 10 матчах подряд и играет дома. «Пиза» находится в ужасной форме: 7 матчей с пропущенными голами, практически не забивает. Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Ромы» с возможным «сухим» матчем.
Рекомендованные ставки
- Индивидуальный тотал «Пизы» меньше 0.5 – коэффициент 1.68
- Победа «Ромы» – коэффициент 1.35