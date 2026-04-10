«Жетысу» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 1.55

10 апреля 2026 10:50
Жетысу - Елимай
11 апр. 2026, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
1.55
Победа «Елимая»
11 апреля в рамках 5-го тура казахстанской Премьер-лиги «Жетысу» примет «Елимай». Хозяева набрали 5 очков после 4 туров (9-е место), гости расположились на 3-й строчке с 8 очками. «Елимай» находится в отличной форме и является фаворитом.

«Жетысу»

Хозяева подходят к матчу в неплохой форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и в 6 из 8 последних. «Жетысу» не пропускает в 3 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 1.00 гола в среднем и пропустили 1.20. В личных встречах с «Елимаем» у хозяев смешанная статистика.

«Елимай»

Гости находятся в отличной форме. Команда побеждает в 3 последних матчах и не проигрывает в 13 последних. «Елимай» обязательно забивает в 19 последних матчах и забивает в 7 последних. В последних 5 играх гости забили 2.20 гола в среднем и пропустили 0.80. В личных встречах с «Жетысу» «Елимай» имеет преимущество.

Факты о командах

«Жетысу»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Елимай»

  • Не проигрывает в 13 последних матчах
  • Забивает в 19 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Побеждает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Жетысу» – «Елимай»

«Елимай» является фаворитом благодаря отличной форме (13 матчей без поражений), мощной атаке (2.20 гола за игру) и длительной голевой серии. «Жетысу» дома стабилен, но уступает гостям в атакующей мощи. Учитывая форму гостей и их преимущество в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Елимая».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Елимая» – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов

1.55
Победа «Елимая»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Елимай Жетысу
