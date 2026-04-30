«Полтава» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.65

30 апреля 2026 8:35
Полтава - Кривбасс
01 мая 2026, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
1.65
Победа «Кривбасса» с форой (-1)
1 мая на стадионе «Молодeжный» в Полтаве состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Полтава» примет «Кривбасс». Встреча аутсайдера и крепкого середняка обещает стать серьeзным испытанием для хозяев. Полтавчане находятся в катастрофическом положении, а криворожцы продолжают борьбу за место в верхней части таблицы.

«Полтава»

Хозяева переживают катастрофический сезон и не могут одержать победу на протяжении 11 последних матчей УПЛ. Команда пропускает в 23 последних турах и имеет худшую оборону в лиге – 12 пропущенных мячей в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Максим Марусич с 4 голами в 16 матчах является лучшим бомбардиром. «Полтава» проигрывает в 10 последних матчах во всех турнирах и уверенно движется к вылету.

«Кривбасс»

Криворожцы подходят к матчу после драматичного поражения от «Динамо» Киев (5:6) в невероятном по накалу матче. Команда стабильно забивает в трeх последних турах и демонстрирует отличную результативность – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Глейкер Мендоса с 10 голами в 25 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Кривбасс» не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей.

Факты о командах

«Полтава»

  • Не может выиграть в 11 последних матчах УПЛ
  • Пропускает в 23 последних матчах УПЛ
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в 27 последних матчах во всех турнирах

«Кривбасс»

  • Забивает в 3 последних матчах УПЛ
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей УПЛ
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Полтава» – «Кривбасс»

Разница в классе между командами очевидна. «Кривбасс» демонстрирует отличную результативность и не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей. «Полтава» пропускает в 23 турах подряд и является главным аутсайдером чемпионата. Ожидаем уверенную победу гостей с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кривбасса» с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Кривбасса» больше 1.5

1.65
Победа «Кривбасса» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Кривбасс Полтава
