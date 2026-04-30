Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.47

30 апреля 2026 8:52
КАМАЗ - Спартак К
01 мая 2026, пятница 14:30 | Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку

1 мая на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 32-го тура Первой лиги, в котором «КАМАЗ» примет «Спартак» из Костромы. Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в верхней пятeрке. Обе команды решают схожие задачи и демонстрируют неплохую форму.

«КАМАЗ»

Челнинцы подходят к матчу после домашней победы над «Чайкой» (2:1) и не проигрывают в 7 из 9 последних матчей. Команда демонстрирует надeжную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Давид Караев с 11 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Атака «КАМАЗа» выглядит скромно – 3 гола в пяти последних играх, но команда берeт своe за счeт организации и дисциплины.

«Спартак» Кострома

Костромичи подходят к матчу после домашней ничьей с тульским «Арсеналом» (1:1) и стабильно забивают в пяти последних турах. Команда демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Денис Жилмостных с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. Однако оборона «Спартака» оставляет желать лучшего – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок, команда пропускает в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Победа в последнем матче над «Чайкой» (2:1)
  • Ничья в последнем очном матче (1:1)

«Спартак» Кострома

  • Забивает в 5 последних матчах Первой лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Ничья в последнем очном матче (1:1)

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома

«КАМАЗ» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует надeжную игру в обороне. «Спартак» Кострома много забивает, но и регулярно пропускает. Учитывая оборонительный стиль хозяев и атакующий потенциал гостей, ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.47
  • Победа «КАМАЗа» с форой (0)

1.47
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Спартак К КАМАЗ
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 