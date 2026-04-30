1 мая на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоится матч 32-го тура Первой лиги, в котором «КАМАЗ» примет «Спартак» из Костромы. Встреча соседей по турнирной таблице имеет важное значение в борьбе за место в верхней пятeрке. Обе команды решают схожие задачи и демонстрируют неплохую форму.

«КАМАЗ»

Челнинцы подходят к матчу после домашней победы над «Чайкой» (2:1) и не проигрывают в 7 из 9 последних матчей. Команда демонстрирует надeжную игру в обороне – всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Давид Караев с 11 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Атака «КАМАЗа» выглядит скромно – 3 гола в пяти последних играх, но команда берeт своe за счeт организации и дисциплины.

«Спартак» Кострома

Костромичи подходят к матчу после домашней ничьей с тульским «Арсеналом» (1:1) и стабильно забивают в пяти последних турах. Команда демонстрирует отличную результативность – 9 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.80 гола за матч. Денис Жилмостных с 6 голами в 29 матчах является лучшим бомбардиром. Однако оборона «Спартака» оставляет желать лучшего – 6 пропущенных мячей за тот же отрезок, команда пропускает в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«КАМАЗ»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру

Победа в последнем матче над «Чайкой» (2:1)

Ничья в последнем очном матче (1:1)

«Спартак» Кострома

Забивает в 5 последних матчах Первой лиги

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

Ничья в последнем очном матче (1:1)

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома

«КАМАЗ» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует надeжную игру в обороне. «Спартак» Кострома много забивает, но и регулярно пропускает. Учитывая оборонительный стиль хозяев и атакующий потенциал гостей, ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки