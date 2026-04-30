«Арсенал» Дзержинск – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 2.35

30 апреля 2026 8:34
Арсенал - Ислочь
01 мая 2026, пятница 14:30 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
2.35
Победа «Арсенала» Дзержинск с форой (0)
1 мая на стадионе «Городской» в Дзержинске состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Арсенал» примет «Ислочь». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть интересной. Хозяева являются самой результативной командой лиги на старте сезона, а гости пытаются закрепиться в верхней части таблицы.

«Арсенал» Дзержинск

Дзержинцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги и не проигрывают на протяжении пяти последних туров. Команда является самой результативной в чемпионате – 9 голов в 5 турах, а в пяти последних играх забила 13 мячей. «Арсенал» стабильно забивает в пяти последних матчах Высшей лиги и демонстрирует отличную результативность – средний показатель 2.60 гола за игру. Марк Мокин с 4 голами в 6 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 6 последних матчах во всех турнирах.

«Ислочь»

Гости подходят к матчу после домашней победы над могилевским «Днепром» (2:1) и не проигрывают в 7 из 9 последних матчей Высшей лиги. Команда пропускает в четырeх последних турах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Андрей Макаренко с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Ислочь» доминирует над «Арсеналом», одержав три победы подряд в очных матчах и не пропуская в этих встречах.

Факты о командах

«Арсенал» Дзержинск

  • Не проигрывает в 5 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 5 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 последних матчах во всех турнирах
  • Проиграл 3 последних очных матча против «Ислочи»

«Ислочь»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей Высшей лиги
  • Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру
  • Победа в 3 последних очных матчах против «Арсенала»
  • Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Арсенала»

Прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск – «Ислочь»

«Арсенал» демонстрирует впечатляющую результативность на старте сезона и является самой забивающей командой лиги. «Ислочь» имеет историческое преимущество в очных противостояниях и не пропускает в трeх последних матчах против дзержинцев. Однако текущая форма хозяев выглядит предпочтительнее. Ожидаем, что «Арсенал» сумеет прервать неудачную серию в матчах против «Ислочи».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» Дзержинск с форой (0) – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5

Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Ислочь Арсенал
Другие прогнозы
30.04.2026
19:00
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Иттифака»
30.04.2026
21:00
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Холуд - Аль-Фейха
Победа «Аль-Холуда» с форой (0)
30.04.2026
22:00
1.86
Лига Европы, 1/2 финала
Брага - Фрайбург
Обе забьют — да
30.04.2026
22:00
2.05
Лига Европы, 1/2 финала
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Тотал матча больше 2.5
30.04.2026
22:00
1.60
Лига конференций, 1/2 финала
Райо Вальекано - Страсбур
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
30.04.2026
22:00
3.80
Лига конференций, 1/2 финала
Шахтер - Кристал Пэлас
Победа «Шахтера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
