1 мая на стадионе «Городской» в Дзержинске состоится матч 6-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Арсенал» примет «Ислочь». Встреча соседей по турнирной таблице обещает быть интересной. Хозяева являются самой результативной командой лиги на старте сезона, а гости пытаются закрепиться в верхней части таблицы.

Дзержинцы подходят к матчу в статусе одной из самых стабильных команд лиги и не проигрывают на протяжении пяти последних туров. Команда является самой результативной в чемпионате – 9 голов в 5 турах, а в пяти последних играх забила 13 мячей. «Арсенал» стабильно забивает в пяти последних матчах Высшей лиги и демонстрирует отличную результативность – средний показатель 2.60 гола за игру. Марк Мокин с 4 голами в 6 матчах является лучшим бомбардиром. Команда не проигрывает в 6 последних матчах во всех турнирах.

Гости подходят к матчу после домашней победы над могилевским «Днепром» (2:1) и не проигрывают в 7 из 9 последних матчей Высшей лиги. Команда пропускает в четырeх последних турах и демонстрирует скромную результативность – 4 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.80 гола за матч. Андрей Макаренко с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. Исторически «Ислочь» доминирует над «Арсеналом», одержав три победы подряд в очных матчах и не пропуская в этих встречах.

Прогноз на матч «Арсенал» Дзержинск – «Ислочь»

«Арсенал» демонстрирует впечатляющую результативность на старте сезона и является самой забивающей командой лиги. «Ислочь» имеет историческое преимущество в очных противостояниях и не пропускает в трeх последних матчах против дзержинцев. Однако текущая форма хозяев выглядит предпочтительнее. Ожидаем, что «Арсенал» сумеет прервать неудачную серию в матчах против «Ислочи».

Рекомендованные ставки