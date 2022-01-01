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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Арсенал
€ 2 млн
Арсенал
Дзержинск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Городской
Сайт:
http://vk.com/arsenaldzerzhinsk
Тренер:
Игорь Воронков
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Арсенал» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Арсенал Дзержинск» – «Барановичи»: кто победит в матче 22 тура чемпионата Беларуси 2026/2027
11 сентября
Фото
Клуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
«Ислочь» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Ислочь» – «Арсенал Дзержинск»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
6 сентября
Трансляция
«Арсенал» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Арсенал Дзержинск» – «Торпедо-БелАЗ»: кто победит в матче 20-го тура Высшей лиги 2026
29 августа
Трансляция
«Белшина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Белшина» – «Арсенал Дзержинск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
21 августа
Трансляция
«Арсенал» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Арсенал Дзержинск» – «Славия-Мозырь»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
13 августа
Фото
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
Трансляция
«Нафтан» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2026
7 августа
«Нафтан» – «Арсенал Дзержинск»: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
6 августа
Трансляция
«Арсенал» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Арсенал Дзержинск» – «Минск»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
31 июля
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
Трансляция
«Арсенал» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026
12 июля
«Арсенал Дзержинск» – «Витебск»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026
11 июля
«Неман» – «Арсенал»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
3 июля
БАТЭ – «Арсенал Дзержинск»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.61
20 июня
Трансляция
«Днепр» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Днепр» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 3.25
13 июня
Трансляция
«Арсенал» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026
30 мая
«Арсенал» Дзержинск – «Динамо» Минск: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.48
29 мая
Трансляция
«Динамо-Брест» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
Трансляция
«Арсенал» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Барановичи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
Трансляция
«Арсенал» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Арсенал» Дзержинск – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 2.35
30 апреля
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