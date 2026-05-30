Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Динамо» Минск, 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Динамо» Минск