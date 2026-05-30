30.05.2026, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-2-2-1
1
Санько
2
Божко
23
Поляков
46
31
Залеский
26
Ткаченко
18
Вольский
11
Ловец
7
Мокин
95
Воробьев
9
Васин
4-1-2-2-1
16
Козакевич
26
Калинин
3
Швецов
25
Туре
67
Бегунов
8
Селява
78
Соколовский
23
Жечко
7
Малашевич
11
Алыкулов
10
Варданян
13
Орешкевич
13
Орешкевич
2
Божко
41
Лутик
41
Лутик
2
Божко
95
Воробьев
90
Антилевский
90
Антилевский
95
Воробьев
9
Васин
33
Горбачик
33
Горбачик
9
Васин
3
Швецов
33
Карпович
33
Карпович
3
Швецов
7
Малашевич
22
Молчан
22
Молчан
7
Малашевич
23
Жечко
80
Гвет
80
Гвет
23
Жечко
11
Алыкулов
30
Джимет
30
Джимет
11
Алыкулов
78
Соколовский
37
Цепенков
37
Цепенков
78
Соколовский
Остались в запасе
Арсенал
Динамо Мн
34
Daniil Martinovich
ВР
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
Главный тренер
Игорь Воронков
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
Остались в запасе
34
Daniil Martinovich
ВР
30
Артем Сороко
ВР
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
Остались в запасе
1
Ivan Shimakovich
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Matsvei Dubatouka
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Игорь Воронков
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Арсенал - Динамо Мн
3
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Динамо» Минск, 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 мая в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»