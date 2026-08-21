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«Белшина» – «Арсенал Дзержинск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026

21 августа 2026 10:11
Белшина - Арсенал
22 авг. 2026, суббота 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Арсенала Дзержинск»
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Матч 19 тура чемпионата Беларуси между бобруйской «Белшиной» и дзержинским «Арсеналом» пройдет 22 августа 2026 года в Бобруйске на стадионе «Спартак». Команды находятся в нижней части таблицы: гости на 11-м месте с 21 очком, хозяева – на 15-й строчке с 12 баллами. При этом «Белшина» не может победить в семи последних матчах чемпионата, а «Арсенал» проиграл четыре встречи подряд. Однако в очных противостояниях преимущество на стороне гостей – они не уступают в пяти из семи последних игр. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и взять важные три очка в борьбе за выживание?

Кто победит в матче

«Белшина» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую мощь, чтобы прервать затяжную безвыигрышную серию. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2,20 гола за игру – это один из лучших показателей в лиге, что подтверждается разгромом в Кубке Беларуси над «Викторией» (8:1). Однако оборона действует нестабильно: в среднем 1,80 пропущенного мяча за пять матчей, а также пропуски в одиннадцати последних встречах. В очных матчах с «Арсеналом» у хозяев отрицательный баланс – они побеждали лишь дважды при четырeх поражениях и одной ничьей. Домашний стадион и поддержка болельщиков могут помочь, но для победы необходимо исправить проблемы в защите.

«Арсенал Дзержинск» подходит к игре с преимуществом в личных встречах, но его текущая форма оставляет желать лучшего – четыре поражения подряд. В атаке гости действуют слабо: в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Однако оборона ещe более уязвима – в среднем 2,20 пропущенных мяча за пять игр, и команда пропускает в четырeх последних матчах. Несмотря на это, в очных встречах с «Белшиной» «Арсенал» чувствует себя уверенно: он не проигрывает в пяти из семи последних игр, а в последней встрече в апреле 2026 года одержал победу со счeтом 2:0. Психологическое преимущество и умение играть против этого соперника могут стать решающим фактором.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму обеих команд, «Арсенал» имеет явное преимущество в очных встречах и более высокое турнирное положение. «Белшина» дома опасна в атаке, но еe оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Арсенал Дзержинск» имеет перевес: четыре победы против двух у «Белшины», ещe один матч завершился вничью. При этом в последней очной встрече (апрель 2026) «Арсенал» выиграл на своeм поле со счeтом 2:0. Текущая форма обеих команд оставляет желать лучшего: «Белшина» не выигрывает семь матчей, «Арсенал» проиграл четыре подряд. Однако очная статистика и более высокое место в таблице склоняют чашу весов в пользу гостей, которые умеют играть против этого соперника.

Личные встречи
Побед - 2 (50%)
Ничьих - 1 (25%)
Побед - 1 (25%)
3
Забитых мячей
2
0.75
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
2 : 0
22.08.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Белшина
2 : 0
22.08.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Арсенал
2 : 0
20.04.2026
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Арсенал
0 : 0
30.10.2022
Белшина
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
Белшина
1 : 0
02.07.2022
Арсенал

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
17
Илья Вихров
ЛЗ
23
Владислав Соланович
ЛЗ
6
D. Lazarev
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
71
Максим Матвеев
ЛЗ
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Эдуард Акунец
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
18
Даниэль Вольский
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
15
K. Malykh
ЦП
11
Shorla Aboghe
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Арсенал
16
Артем Ващенко
ВР
2
Егор Божко
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Пришивалко
17
Вихров
6
78
Якушевич
23
Соланович
5
Селезнев
14
Давыдов
8
Русенчик
10
Козлов
7
Ачаповский
21
Голуб
4-1-1-1-2
1
Санько
71
Матвеев
79
Бадоев
4
Акунец
13
Орешкевич
10
Сазончик
18
Вольский
41
Лутик
90
Антилевский
33
Горбачик
10
Козлов
11
11
10
Козлов
13
Орешкевич
2
Божко
2
Божко
13
Орешкевич
79
Бадоев
31
Залеский
31
Залеский
79
Бадоев
Остались в запасе
Белшина
Арсенал
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
15
K. Malykh
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
16
Артем Ващенко
ВР
77
Николай Сотников
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Воронков
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
77
Vladislav Kavaliou
ЦП
15
K. Malykh
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Luka Zgurskiy
ЦФ
Остались в запасе
16
Артем Ващенко
ВР
77
Николай Сотников
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
19
Aleksandr Veretennikov
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Главный тренер
Игорь Воронков

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Арсенала Дзержинск» в основное время. Преимущество в очных встречах, лучшая турнирная позиция и психологическая уверенность против «Белшины» должны помочь гостям прервать свою неудачную серию. Хозяева способны забить, но их защита слишком ненадeжна. Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала Дзержинск» с коэффициентом 2,65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Белшиной» и «Арсеналом Дзержинск» состоится 22 августа 2026 года в Бобруйске на стадионе «Спартак» и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».

«Белшина» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн.

2.65
Победа «Арсенала Дзержинск»
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Арсенал Белшина
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