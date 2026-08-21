Матч 19 тура чемпионата Беларуси между бобруйской «Белшиной» и дзержинским «Арсеналом» пройдет 22 августа 2026 года в Бобруйске на стадионе «Спартак». Команды находятся в нижней части таблицы: гости на 11-м месте с 21 очком, хозяева – на 15-й строчке с 12 баллами. При этом «Белшина» не может победить в семи последних матчах чемпионата, а «Арсенал» проиграл четыре встречи подряд. Однако в очных противостояниях преимущество на стороне гостей – они не уступают в пяти из семи последних игр. Кто же сумеет прервать свои неудачные серии и взять важные три очка в борьбе за выживание?

Кто победит в матче

«Белшина» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую мощь, чтобы прервать затяжную безвыигрышную серию. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 2,20 гола за игру – это один из лучших показателей в лиге, что подтверждается разгромом в Кубке Беларуси над «Викторией» (8:1). Однако оборона действует нестабильно: в среднем 1,80 пропущенного мяча за пять матчей, а также пропуски в одиннадцати последних встречах. В очных матчах с «Арсеналом» у хозяев отрицательный баланс – они побеждали лишь дважды при четырeх поражениях и одной ничьей. Домашний стадион и поддержка болельщиков могут помочь, но для победы необходимо исправить проблемы в защите.

«Арсенал Дзержинск» подходит к игре с преимуществом в личных встречах, но его текущая форма оставляет желать лучшего – четыре поражения подряд. В атаке гости действуют слабо: в среднем 0,80 гола за последние пять матчей, что не позволяет рассчитывать на обилие голов. Однако оборона ещe более уязвима – в среднем 2,20 пропущенных мяча за пять игр, и команда пропускает в четырeх последних матчах. Несмотря на это, в очных встречах с «Белшиной» «Арсенал» чувствует себя уверенно: он не проигрывает в пяти из семи последних игр, а в последней встрече в апреле 2026 года одержал победу со счeтом 2:0. Психологическое преимущество и умение играть против этого соперника могут стать решающим фактором.

Итоговый вывод: несмотря на плохую форму обеих команд, «Арсенал» имеет явное преимущество в очных встречах и более высокое турнирное положение. «Белшина» дома опасна в атаке, но еe оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Арсенал Дзержинск» имеет перевес: четыре победы против двух у «Белшины», ещe один матч завершился вничью. При этом в последней очной встрече (апрель 2026) «Арсенал» выиграл на своeм поле со счeтом 2:0. Текущая форма обеих команд оставляет желать лучшего: «Белшина» не выигрывает семь матчей, «Арсенал» проиграл четыре подряд. Однако очная статистика и более высокое место в таблице склоняют чашу весов в пользу гостей, которые умеют играть против этого соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Арсенала Дзержинск» в основное время. Преимущество в очных встречах, лучшая турнирная позиция и психологическая уверенность против «Белшины» должны помочь гостям прервать свою неудачную серию. Хозяева способны забить, но их защита слишком ненадeжна. Рекомендуемая ставка – победа «Арсенала Дзержинск» с коэффициентом 2,65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Белшиной» и «Арсеналом Дзержинск» состоится 22 августа 2026 года в Бобруйске на стадионе «Спартак» и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Беларусь 5».