- 26 июня 2022
- 19:51 Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
- 26 июня 2020
- 13:52 Воспитанник «Спартака» Маляров покинул «Белшину» из-за призыва в армию
- 14 июня 2020
- 17:51 Высшая лига. «Белшина» в 13-м туре благодаря экс-футболисту «Сатурна» одержала первую победу, обыграв в Минске «Энергетик-БГУ»
- 30 мая 2020
- 19:21 Высшая лига. «Славия» на 90-й минуте вырвала волевую победу у «Белшины», бобруйчане за 11 туров ни разу не выиграли
- 22 мая 2020
- 21:46 Высшая лига. «Шахтер» разгромил «Белшину», бобруйчане за треть чемпионата не одержали ни одной победы
- 10 мая 2020
- 15:59 Высшая лига. «Ислочь» победила «Белшину» и поднялась в зону еврокубков, бобруйчане не побеждают в восьми матчах подряд
- 3 мая 2020
- 16:59 Врачи брестского «Динамо» на матче с «Белшиной» помогли болельщику, которому стало плохо 1
- 15:59 Высшая лига. «Динамо-Брест» разгромило «Белшину», у которой ни одной победы за семь туров 1
- 26 апреля 2020
- 15:59 Высшая лига. «Слуцк» победил «Белшину» и укрепился на первом месте, в матче пять голов 1