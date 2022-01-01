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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Белшина
Состав
€ 1 млн
Белшина - состав команды
Бобруйск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fcbelshina.by
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Пришивалко Павел
Вра
27
€ 0.1 млн
54
Паценко Никита
Вра
23
€ 0.075 млн
35
Ivan Frolov
Вра
-
1
Кашуй Никита
Вра
17
-
4
Соланович Владислав
Защ
27
€ 0.2 млн
14
Давыдов Владислав
Защ
27
€ 0.1 млн
19
Соколовский Никита
Защ
24
€ 0.1 млн
3
Кучинский Александр
Защ
30
€ 0.1 млн
2
Никоноров Никита
Защ
20
€ 0.1 млн
44
Шестиловский Семен
Защ
32
€ 0.05 млн
17
Вихров Илья
Защ
23
€ 0.05 млн
66
Болотников Кирилл
Защ
18
-
78
Якушевич Глеб
Защ
24
-
8
Русенчик Владислав
Пол
25
€ 0.125 млн
5
Селезнев Павел
Пол
26
€ 0.1 млн
78
Ковалевич Владислав
Пол
26
€ 0.05 млн
77
Зимин Артем
Пол
23
€ 0.05 млн
15
Малых Кирилл
Пол
20
€ 0.05 млн
14
Драпеза Владислав
Пол
25
€ 0.025 млн
66
Болотников Владислав
Пол
22
-
10
Козлов Юрий
Пол
35
-
27
Розманов Никита
Пол
25
-
7
Ачаповский Арсений
Нап
23
€ 0.175 млн
21
Голуб Никита
Нап
29
€ 0.15 млн
18
Некрасов Никита
Нап
25
€ 0.125 млн
9
Шведчиков Александр
Нап
23
€ 0.1 млн
20
Кабачевский Владислав
Нап
28
€ 0.075 млн
77
Верас Иван
Нап
29
€ 0.025 млн
27
Luka Zgurskiy
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 9, нападающих: 7
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