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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Белшина
Результаты
€ 1 млн
Белшина - результаты матчей
Бобруйск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fcbelshina.by
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Таблица
Беларусь. Кубок. 2026/2027
Беларусь. Высшая лига. 2026
Беларусь. Высшая лига. 2025
Беларусь. Кубок. 2025/2026
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Белоруссия. Высшая лига. 2022
Белоруссия. Высшая лига. 2020
Беларусь. Высшая лига. 2016
Беларусь. Высшая лига. 2015
Беларусь. Высшая лига. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Беларусь. Высшая лига. 2013
Беларусь. Высшая лига. 2012
Беларусь. Высшая лига. 2011
Беларусь. Высшая лига. 2010
12.09 | 18:00
Витебск
1 : 1
Белшина
06.09 | 15:00
Белшина
2 : 2
Неман
02.09 | 18:30
МЛ Витебск
1 : 1
Белшина
28.08 | 20:00
Гомель
1 : 0
Белшина
22.08 | 14:00
Белшина
2 : 0
Арсенал
14.08 | 19:00
Днепр
1 : 1
Белшина
08.08 | 14:00
Белшина
0 : 0
Динамо Мн
02.08 | 18:00
Динамо-Брест
4 : 0
Белшина
05.07 | 18:00
Белшина
1 : 1
Барановичи
28.06 | 18:30
Ислочь
4 : 0
Белшина
20.06 | 14:30
Белшина
0 : 2
Торпедо-БелАЗ
12.06 | 19:00
Белшина
1 : 1
БАТЭ
31.05 | 16:00
Славия-Мозырь
2 : 1
Белшина
23.05 | 14:00
Белшина
5 : 1
Нафтан
15.05 | 19:45
Минск
5 : 1
Белшина
09.05 | 16:00
Белшина
1 : 0
Витебск
02.05 | 18:00
Неман
2 : 1
Белшина
26.04 | 16:00
Белшина
0 : 2
Гомель
20.04 | 16:45
Арсенал
2 : 0
Белшина
10.04 | 18:00
Белшина
1 : 2
Днепр
04.04 | 18:00
Динамо Мн
2 : 0
Белшина
22.03 | 13:00
Белшина
1 : 0
Динамо-Брест
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