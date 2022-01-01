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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Белшина
Новости
€ 1 млн
Белшина - новости команды
Бобруйск
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Спартак
Сайт:
http://www.fcbelshina.by
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Расписание
Таблица
«Витебск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Белшина» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Белшина» – «Неман»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
«Гомель» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
Фото
Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
«Гомель» – «Белшина»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Беларуси 2026
27 августа
Трансляция
«Белшина» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Белшина» – «Арсенал Дзержинск»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
21 августа
Трансляция
«Днепр» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Днепр Могилев» – «Белшина»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Динамо-Брест» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Динамо-Брест» – «Белшина»: кто победит в матче 16 тура Высшей лиги 2026
1 августа
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
Трансляция
«Белшина» – «Барановичи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Белшина» – «Барановичи»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
4 июля
«Ислочь» – «Белшина»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026
27 июня
«Белшина» – «Торпедо-БелАЗ»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.5
19 июня
Трансляция
«Белшина» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июня 2026
12 июня
Трансляция
«Славия-Мозырь» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Трансляция
«Минск» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Минск» – «Белшина»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.63
14 мая
Трансляция
«Белшина» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Белшина» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Белшина» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.43
25 апреля
В Беларуси перенесли матч по комичной причине
25 апреля
5
Трансляция
«Арсенал» – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026
20 апреля
«Арсенал» Дзержинск – «Белшина»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 2.07
19 апреля
Трансляция
«Белшина» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Белшина» – «Днепр»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
9 апреля
Трансляция
«Динамо» Минск – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
1
2
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