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Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Витебска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – «Витебск»