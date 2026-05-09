Составы команд
Белшина
Белшина
4-1-2-3
54
Паценко
14
Давыдов
17
Вихров
3
Кучинский
23
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
10
Козлов
21
Голуб
27
Розманов
9
Шведчиков
4-1-2-2-1
50
Гойло
23
Наумов
6
Родионов
22
Егоров
24
Макушинский
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
14
Давыдов
19
Соколовский
19
Соколовский
14
Давыдов
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
77
Верас
77
Верас
17
Новых
26
Тихоновский
26
Тихоновский
17
Новых
77
Минаев
86
Згомба
86
Згомба
77
Минаев
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
24
Макушинский
18
Аникеев
18
Аникеев
24
Макушинский
20
Краснов
21
Бурнос
21
Бурнос
20
Краснов
Остались в запасе
Белшина
Витебск
1
Никита Кашуй
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
1
Иван Новичков
ВР
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Белшина - Витебск
2
2
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Витебска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»