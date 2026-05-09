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  • «Белшина» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Белшина» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 14:50
Белшина
09.05.2026, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Витебск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
23
Владислав Соланович
ЛЗ
17
Илья Вихров
ЛЗ
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Витебск
50
Никита Гойло
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
30
Михаил Башилов
ОП
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Белшина
1
Никита Кашуй
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
77
Иван Верас
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
86
Марин Згомба
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
4-1-2-3
54
Паценко
14
Давыдов
17
Вихров
3
Кучинский
23
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
10
Козлов
21
Голуб
27
Розманов
9
Шведчиков
4-1-2-2-1
50
Гойло
23
Наумов
6
Родионов
22
Егоров
24
Макушинский
30
Башилов
17
Новых
20
Краснов
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
14
Давыдов
19
Соколовский
19
Соколовский
14
Давыдов
10
Козлов
18
Некрасов
18
Некрасов
10
Козлов
77
Верас
77
Верас
17
Новых
26
Тихоновский
26
Тихоновский
17
Новых
77
Минаев
86
Згомба
86
Згомба
77
Минаев
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
24
Макушинский
18
Аникеев
18
Аникеев
24
Макушинский
20
Краснов
21
Бурнос
21
Бурнос
20
Краснов
Остались в запасе
Белшина
Витебск
1
Никита Кашуй
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
1
Иван Новичков
ВР
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
1
Никита Кашуй
ВР
66
Кирилл Болотников
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
15
Кирилл Малых
ОП
20
Владислав Кабачевский
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
4
Viktor Karzhitskiy
ЦЗ
24
Иван Кравченко
ЦЗ
88
Даниил Песняк
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Александр Лисовский
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Белшина - Витебск
2
2
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Белшина» против «Витебска», 7-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Белшина» – «Витебск»

«Белшина» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Белшина
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