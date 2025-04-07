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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Витебск
Сергей Гуренко
Сергей Гуренко
Витебск
Беларусь
30 сентября 1972 (54)
Тренер
Статистика
Новости
У «Факела» есть три кандидата на пост тренера
13 октября
2
Гуренко ответил, был ли договорным матч «Зенит» – «Динамо Мн» (8:1)
27 сентября
1
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
16 сентября
5
«Локомотиву» предложили трех тренеров на замену Галактионову
5 мая
2
Гуренко высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
10 января
2
Гуренко ответил, кто был ближе к победе в матче «Локомотив» – «Зенит»
2025.04.07 19:11
2
Гуренко сравнил Батракова с обладателем «Золотого мяча»
2024.12.06 19:46
1
Гуренко дал рецепт, как играть против «Зенита»
2024.08.18 10:54
2
Гуренко: «У «Локомотива» сейчас две проблемы»
2024.04.22 22:50
2
Гуренко оценил потенциал Дзюбы для игры за «Локомотив»
2024.04.12 08:41
Гуренко: «Дзюба приносит очень много пользы «Локо», которую не все видят»
2024.02.11 20:33
4
Гуренко назвал самую проблемную зону у «Локомотива»
2024.01.12 10:35
Гуренко объяснил, почему российским игрокам нужно пробовать себя в Европе
2023.11.20 08:48
Гуренко назвал лучшего легионера в этом сезоне РПЛ
2023.10.03 15:58
«Уфа» уволила главного тренера – он назвал свою отставку «абсурдом»
2023.08.28 20:20
Фото
«Уфа» Гуренко подписала его сына
2023.07.12 08:27
Фото
«Уфа» назвала имя нового тренера
2023.06.17 16:28
Экс-тренер «Краснодара» рассказал, чем его впечатлил Галицкий
2023.05.04 14:59
Гуренко объяснил результативность Дзюбы
2023.04.02 18:51
1
Гуренко: «Аншлага на матче Белоруссия – Россия не было бы. Белорусам не до футбола»
2022.10.23 09:18
Гуренко: «Конечно, готов вернуться в «Локомотив»
2022.10.21 21:03
Гуренко назвал оптимальную кандидатуру на пост тренера «Локомотива»
2022.10.21 19:55
1
Гуренко: «Сегодня в «Локомотиве» нет защитников, соответствующих уровню клуба»
2022.10.15 11:56
4
«Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал самый провальный трансфер Цорна в «Локомотиве»
2022.10.15 09:30
Гуренко назвал самую надежную кандидатуру для «Локомотива» на пост главного тренера
2022.10.09 12:08
2
Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
2022.06.26 19:51
«Прессбол»: Кучук возглавит минское «Динамо»
2020.04.20 15:24
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
Высшая лига. «Динамо» Гуренко потерпело второе поражение подряд, уступив в дерби «Минску»
2020.03.28 18:58
Высшая лига. «Динамо» Гуренко всухую уступило в первом туре дебютанту из Бреста
2020.03.20 21:59
3
1
2
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