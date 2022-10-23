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    Сергей Гуренко

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Витальевич
    Фамилия Гуренко
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 30 сентября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 6 3 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.03.2020 Динамо 0 : 1 Рух
    16.04.2020 Динамо 2 : 0 Неман
    24.04.2020 Смолевичи 1 : 3 Динамо
    28.03.2020 Минск 3 : 2 Динамо
    03.04.2020 Динамо 2 : 0 Торпедо-БелАЗ
    11.04.2020 Городея 1 : 0 Динамо
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