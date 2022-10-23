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Сергей Гуренко
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Сергей Гуренко
Тренер
Имя
Сергей
Отчество
Витальевич
Фамилия
Гуренко
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
30 сентября 1972
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Белоруссия. Высшая лига 2020
Белоруссия. Высшая лига 2019
Лига Европы 2018/2019
Беларусь. Высшая лига 2012
Беларусь. Высшая лига 2011
Беларусь. Высшая лига 2010
Чемпионат Белоруссии 2009
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Динамо
6
3
3
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
20.03.2020
Динамо
0 : 1
Рух
16.04.2020
Динамо
2 : 0
Неман
24.04.2020
Смолевичи
1 : 3
Динамо
28.03.2020
Минск
3 : 2
Динамо
03.04.2020
Динамо
2 : 0
Торпедо-БелАЗ
11.04.2020
Городея
1 : 0
Динамо
23 октября 2022
09:18
Гуренко: «Аншлага на матче Белоруссия – Россия не было бы. Белорусам не до футбола»
1
21 октября 2022
21:03
Гуренко: «Конечно, готов вернуться в «Локомотив»
19:55
Гуренко назвал оптимальную кандидатуру на пост тренера «Локомотива»
1
15 октября 2022
11:56
Гуренко: «Сегодня в «Локомотиве» нет защитников, соответствующих уровню клуба»
4
09:30
«Это не игрок, а катастрофа!». Гуренко назвал самый провальный трансфер Цорна в «Локомотиве»
9 октября 2022
12:08
Гуренко назвал самую надежную кандидатуру для «Локомотива» на пост главного тренера
2
26 июня 2022
19:51
Сын чемпиона России Гуренко оформил ассистентский хет-трик в чемпионате Белоруссии
20 апреля 2020
15:24
«Прессбол»: Кучук возглавит минское «Динамо»
11 апреля 2020
19:59
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
28 марта 2020
18:58
Высшая лига. «Динамо» Гуренко потерпело второе поражение подряд, уступив в дерби «Минску»
20 марта 2020
21:59
Высшая лига. «Динамо» Гуренко всухую уступило в первом туре дебютанту из Бреста
3
17 марта 2020
14:28
Видео
Тренер минского «Динамо» Гуренко пнул по двери судейской после поражения от БАТЭ
28 июня 2019
23:28
Гуренко – об идее добавить в РПЛ иностранные клубы: «Положительное отношение, поддерживаю»
5
31 января 2019
21:33
Гуренко – о подозрениях своих игроков в возможной сдаче матча «Зениту»: «Не может за неделю команда так кардинально измениться»
15
1 ноября 2018
08:32
Пименов: «Спартаку» надо рассмотреть вариант с приглашением Муслина»
39
5 сентября 2018
09:45
Гуренко – о своей отставке: «Первый раз об этом слышу»
16 августа 2018
23:06
Гуренко: «У «Зенита» был шанс только за счет подач, штрафных и «Газпрома»
45
15 августа 2018
23:13
Гуренко: «Матч с «Зенитом» при пустых трибунах? Нам, белорусам, не привыкать»
6
10 августа 2018
18:49
Гуренко: «Максимальная зарплата в минском «Динамо» – 7 тысяч»
19
12:35
Уткин: «Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!»
15
09:46
Представитель БФФ: «Из-за одной победы «Динамо» ставить вопрос приглашения Гуренко в сборную Белоруссии некорректно»
08:20
Николич: «Больше «Зенита» хотели победить. Но это только первый тайм, второй будет в Питере»
9 августа 2018
22:19
Тренер минского «Динамо»: «Зенит» – очень сильная команда. В Питере будет непросто»
4
7 августа 2018
10:56
Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Не хотелось, чтобы потом говорили, «Динамо» повезло, что их недооценили»
7
3 августа 2018
08:56
Главный тренер «Динамо» Минск: «Понятно, что «Зенит» будет фаворитом. Это нормально»
27 июля 2018
07:52
Гуренко – о победе над ДАКом: «Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу»
24 июля 2018
06:54
Гуренко – о матчах с «Зенитом» в ЛЕ: «Все мои мысли пока только связаны с ДАКом»
2
15 марта 2018
07:19
Гуренко: «Пройти «Атлетико» практически невозможно, даже если «Локо» забьет три гола»
4
2 марта 2018
09:19
Гуренко: «Это будут очень сложные 10 туров для «Локомотива»
10
26 ноября 2017
17:36
Тренер минского «Динамо»: «Этот чемпионат Беларуси показал всю сущность БАТЭ»
9
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27.11.2017 13:20
В Белоруссии – дикая чемпионская развязка. Такого еще не было
Со скандалами и драмой на последних минутах.
23
16.04.2016 16:58
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Через «Локомотив» прошло немало иностранных футболистов, но качественной игрой запомнились далеко не все. «Бомбардир» предлагает проверить себя на знание легионеров клуба.
42
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