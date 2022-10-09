Гуренко назвал самую надежную кандидатуру для «Локомотива» на пост главного тренера

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что команду должен возглавить Юрий Семин.
«Кто сможет исправить ситуацию? Юрий Палыч Семин – самый надежный вариант. Он знает все изнутри, в курсе, что происходит с командой.
Палыч не раз вытаскивал «Локомотив» из трудных ситуаций, делал невозможное возможным», – сказал Гуренко.
- «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»