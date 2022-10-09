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    Гуренко назвал самую надежную кандидатуру для «Локомотива» на пост главного тренера

    Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что команду должен возглавить Юрий Семин.

    «Кто сможет исправить ситуацию? Юрий Палыч Семин – самый надежный вариант. Он знает все изнутри, в курсе, что происходит с командой.

    Палыч не раз вытаскивал «Локомотив» из трудных ситуаций, делал невозможное возможным», – сказал Гуренко.

    • «Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Команда идет в РПЛ 14-й.
    • «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6172

      Беспонтий 2 часа назад

      при всём уважении
      кто ещё кого будет вытаскивать
      два тура под знамёнами и всё.
      по новой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1045

      qawzsexdr 2 часа назад

      Опять на месяц или два, пока нового тренера не найдут?

      1
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