Гуренко назвал самую надежную кандидатуру для «Локомотива» на пост главного тренера

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что команду должен возглавить Юрий Семин.

«Кто сможет исправить ситуацию? Юрий Палыч Семин – самый надежный вариант. Он знает все изнутри, в курсе, что происходит с командой.

Палыч не раз вытаскивал «Локомотив» из трудных ситуаций, делал невозможное возможным», – сказал Гуренко.

«Локомотив» накануне уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром