75-летний Семин – основной кандидат «Локомотива» на пост тренера. Ротенберг планируется спортивным директором

я считаю что Палыч тут не поможет. Он уже не справится с системой. Пусть Лоськов попробует.. Я понимаю что не умеет, но, хотя бы хочет!!!
«Локомотив» ищет нового главного тренера. Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, главный кандидат москвичей – Юрий Семин.
При назначении Семина на пост тренера спортивным директором, вероятно, станет Борис Ротенберг, бывший игрок «Локомотива».
- «Локомотив» сегодня уволил Йозефа Циннбауэра.
- Москвичи идут в РПЛ 14-ми.
- «Локомотив» с Семиным трижды брал РПЛ.