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    75-летний Семин – основной кандидат «Локомотива» на пост тренера. Ротенберг планируется спортивным директором

    «Локомотив» ищет нового главного тренера. Как пишет журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, главный кандидат москвичей – Юрий Семин.

    При назначении Семина на пост тренера спортивным директором, вероятно, станет Борис Ротенберг, бывший игрок «Локомотива».

    • «Локомотив» сегодня уволил Йозефа Циннбауэра.
    • Москвичи идут в РПЛ 14-ми.
    • «Локомотив» с Семиным трижды брал РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +10662

      alp 7 минут назад

      я считаю что Палыч тут не поможет. Он уже не справится с системой. Пусть Лоськов попробует.. Я понимаю что не умеет, но, хотя бы хочет!!!

      0
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      Рейтинг: +15628

      Fusballer 15 минут назад

      Ротенберг будет таким же спортивным директором, каким был "игроком"?

      0
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      ...
      Рейтинг: +20094

      derrik2000 > Fusballer 6 минут назад

      Так папка своих "эффективных манагеров" пришлёт на подмогу.
      ))

      0
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      Рейтинг: +20094

      derrik2000 16 минут назад

      Сёмин - самое то.
      Только, вот, выдержит ли, сдюжит ли на этой сковородке сейчас?
      Всё таки возраст...

      0
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      Рейтинг: +10662

      alp > derrik2000 7 минут назад

      вот именно

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      Рейтинг: +1244

      Lilipyt 52 минуты назад

      Легенда Локо вернется в клуб и станет спортивным директором. Что за клоуны в руководстве Локомотива окопалось. Я, офигеваю. Лучше Семина назначить спортивным директором. На пост тренера назначить Николича (если он сейчас свободен). Тогда Локомотив оживет как и раньше. Не подпуская это немецкое безобразие (Цорн, Циннбауэр, Рагник).

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      Рейтинг: +5742

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Давайте подождем. Что объявят. Что касается возвращения юпс то это идеальная мечта. В том числе после того где он Локо оставил в последний раз

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      Рейтинг: +32935

      oyabun 57 минут назад

      Только Семин!И никто другой. Только он всегда вытаскивал Локо из той жо.. в которую его умудрялось засунуть руководство клуба. И всегда Палыч вытаскивал. Огроменное уважение тренеру. Клуб его не заслуживает.

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      Рейтинг: +25

      Bomjipidary 1 час назад

      Тут реально только Палыч поможет, хотябы в 10ку вылететь. Нельзя такие клубы убивать

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      Рейтинг: +1420

      Loko_Roma > Bomjipidary 28 минут назад

      В 10ку и я и ты сможем вытащить, а вот загнатт в текущий анал, это талант нужно иметт

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