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  • Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

8 октября 2022, 21:12
25

Если вы следите за РПЛ, то знаете, какая катастрофа сейчас в «Локомотиве». Если не следите, то посмотрите на его положение в турнирной таблице после 12 матчей (по крайней мере по итогам 12-го тура «Локо» точно не опустится ниже):

Давайте зафиксируем последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

  • Поражение от «Ахмата» 1:2;
  • Поражение от «Факела» 0:2;
  • Поражение от «Спартака» 0:1;
  • Поражение от «Урала» 2:4;
  • Поражение от «Сочи» 0:4;
  • В целом статистика по сезону – две победы, три ничьих и семь поражений;
  • Статистика по забитым-пропущенным – 15:26;
  • У «Локомотива» вторая в списке худших оборон лиги;
  • Только четыре команды РПЛ забили меньше «Локо» – «Торпедо» (7), «Крылья Советов» (10), «Урал» (12), «Химки» (13);
  • Один балл отрыва от зоны вылета.

«Локомотив» впервые в истории российской лиги проиграл пять матчей подряд. В последний раз такая катастрофа была еще в истории Высшей лиги в 1991 году – тогда «Локомотив» закончил сезон на предпоследнем месте и вылетел. Правда, в вышке «Локо» все-таки остался – из-за распада СССР.

Как «Локомотив» реагировал на локальные неудачи в этом сезоне? Критическое решение было лишь раз. 5 сентября «Локомотив» уволил Марвина Комппера, который был ассистентом Йозефа Циннбауэра, но формально руководил всеми тренерскими процессами. Спустя две недели после этого Томас Цорн сказал:

«У меня контракт до 2024 года. Планирую отработать его полностью».

На прошлой неделе «Локо» проиграл «Уралу». Томас Цорн не стал отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне. Зато Циннбауэр сказал: «Чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть, в концовке».

Сейчас, после поражения от «Сочи», видимо, давления на руководства станет сильно больше. Инсайдер Иван Карпов уже сообщил, что РЖД уволит после этого матча Цорна и Циннбауэра.

UPD: «Локо» объявил об увольнении Цорна и Циннбауэра.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Сочи Локомотив
Комментарии (25)
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Красногвардейчик
1665254027
Это пять туров назад надо было делать
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insider_retro
1665254645
Запоздалые решения - это конёк нашей повседневной и спортивной жизни...
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mihail200606
1665255320
Приехали в банановую футбодьную республику,стрясли с туземцев золотишко и уедут...
Ответить
SPACE TRUCKIN
1665255528
повсюду,не только в футболе,непрофессионализм и откровенный распил...
Ответить
Fusballer
1665257237
Я думал, что в Спартаке полная жопа, а оказывается вот она где.
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AZ
1665257354
химки с его тупым дегенератом сыночком - садыговым в пердив, два клоуна убивающих футбол вместе с его батей да и локо туда же- развалили команду по полной...
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paracetamol
1665257747
Может закрыть проект и покупать электрички?
Ответить
O-kolesov
1665258178
Всё это хорошо, но вот если бы цорна и циннбауэра подвесили как Буратинов, то думаю был бы толк.
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DOCTOR PENALTY
1665258280
Цорн сделал своё чёрное дело.
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Taps
1665258669
Импортозамещение ?
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