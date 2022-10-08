Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

Если вы следите за РПЛ, то знаете, какая катастрофа сейчас в «Локомотиве». Если не следите, то посмотрите на его положение в турнирной таблице после 12 матчей (по крайней мере по итогам 12-го тура «Локо» точно не опустится ниже):

Давайте зафиксируем последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

Поражение от «Ахмата» 1:2;

Поражение от «Факела» 0:2;

Поражение от «Спартака» 0:1;

Поражение от «Урала» 2:4;

Поражение от «Сочи» 0:4;

В целом статистика по сезону – две победы, три ничьих и семь поражений;

Статистика по забитым-пропущенным – 15:26;

У «Локомотива» вторая в списке худших оборон лиги;

Только четыре команды РПЛ забили меньше «Локо» – «Торпедо» (7), «Крылья Советов» (10), «Урал» (12), «Химки» (13);

Один балл отрыва от зоны вылета.

«Локомотив» впервые в истории российской лиги проиграл пять матчей подряд. В последний раз такая катастрофа была еще в истории Высшей лиги в 1991 году – тогда «Локомотив» закончил сезон на предпоследнем месте и вылетел. Правда, в вышке «Локо» все-таки остался – из-за распада СССР.

Как «Локомотив» реагировал на локальные неудачи в этом сезоне? Критическое решение было лишь раз. 5 сентября «Локомотив» уволил Марвина Комппера, который был ассистентом Йозефа Циннбауэра, но формально руководил всеми тренерскими процессами. Спустя две недели после этого Томас Цорн сказал:

«У меня контракт до 2024 года. Планирую отработать его полностью».

На прошлой неделе «Локо» проиграл «Уралу». Томас Цорн не стал отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне. Зато Циннбауэр сказал: «Чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть, в концовке».

Сейчас, после поражения от «Сочи», видимо, давления на руководства станет сильно больше. Инсайдер Иван Карпов уже сообщил, что РЖД уволит после этого матча Цорна и Циннбауэра.

UPD: «Локо» объявил об увольнении Цорна и Циннбауэра.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива»