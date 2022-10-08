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    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

    Если вы следите за РПЛ, то знаете, какая катастрофа сейчас в «Локомотиве». Если не следите, то посмотрите на его положение в турнирной таблице после 12 матчей (по крайней мере по итогам 12-го тура «Локо» точно не опустится ниже):

    Давайте зафиксируем последние результаты «Локомотива» в РПЛ:

    • Поражение от «Ахмата» 1:2;
    • Поражение от «Факела» 0:2;
    • Поражение от «Спартака» 0:1;
    • Поражение от «Урала» 2:4;
    • Поражение от «Сочи» 0:4;
    • В целом статистика по сезону – две победы, три ничьих и семь поражений;
    • Статистика по забитым-пропущенным – 15:26;
    • У «Локомотива» вторая в списке худших оборон лиги;
    • Только четыре команды РПЛ забили меньше «Локо» – «Торпедо» (7), «Крылья Советов» (10), «Урал» (12), «Химки» (13);
    • Один балл отрыва от зоны вылета.

    «Локомотив» впервые в истории российской лиги проиграл пять матчей подряд. В последний раз такая катастрофа была еще в истории Высшей лиги в 1991 году – тогда «Локомотив» закончил сезон на предпоследнем месте и вылетел. Правда, в вышке «Локо» все-таки остался – из-за распада СССР.

    Как «Локомотив» реагировал на локальные неудачи в этом сезоне? Критическое решение было лишь раз. 5 сентября «Локомотив» уволил Марвина Комппера, который был ассистентом Йозефа Циннбауэра, но формально руководил всеми тренерскими процессами. Спустя две недели после этого Томас Цорн сказал:

    «У меня контракт до 2024 года. Планирую отработать его полностью».

    На прошлой неделе «Локо» проиграл «Уралу». Томас Цорн не стал отвечать на вопросы журналистов в микст-зоне. Зато Циннбауэр сказал: «Чувствую поддержку со стороны игроков. Они плотно стоят за меня. Команда показала, как могла играть, в концовке».

    Сейчас, после поражения от «Сочи», видимо, давления на руководства станет сильно больше. Инсайдер Иван Карпов уже сообщил, что РЖД уволит после этого матча Цорна и Циннбауэра.

    UPD: «Локо» объявил об увольнении Цорна и Циннбауэра.

    Текст: Илья Егоров

    Фото: официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +1228

      Taps 16 минут назад

      Импортозамещение ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23291

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Цорн сделал своё чёрное дело.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +848

      O-kolesov 24 минуты назад

      Всё это хорошо, но вот если бы цорна и циннбауэра подвесили как Буратинов, то думаю был бы толк.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      Taps > O-kolesov 16 минут назад

      Подвесить надо гнусных жадных московских воров.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17180

      paracetamol 31 минуту назад

      Может закрыть проект и покупать электрички?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3369

      AZ 38 минут назад

      химки с его тупым дегенератом сыночком - садыговым в пердив, два клоуна убивающих футбол вместе с его батей
      да и локо туда же- развалили команду по полной...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15628

      Fusballer 40 минут назад

      Я думал, что в Спартаке полная жопа, а оказывается вот она где.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5307

      SPACE TRUCKIN 1 час назад

      повсюду,не только в футболе,непрофессионализм и откровенный распил...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5742

      Красногорск_Фан > SPACE TRUCKIN 49 минут назад

      На баклан арене это чайки виноваты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7503

      mihail200606 1 час назад

      Приехали в банановую футбодьную республику,стрясли с туземцев золотишко и уедут...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69393

      insider_retro 1 час назад

      Запоздалые решения - это конёк нашей повседневной и спортивной жизни...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3102

      FRZZ 1 час назад

      Вот освободилось место для Юрана.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3369

      AZ > FRZZ 36 минут назад

      Юран будет ждать предложений от Спартака, а не от Локо

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