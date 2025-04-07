Гуренко ответил, кто был ближе к победе в матче «Локомотив» – «Зенит»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ «Локо» – «Зенит» (1:1).

«Во-первых, отмечу, что считаю правильным подход «Локомотива», доверяющего сейчас молодым российским футболистам. В то время, когда нет возможности играть в еврокубках, смысл баснословных трат, на мой взгляд, отсутствует. У нас же свои ребята талантливые, одаренные, просто им надо постоянно играть, получать практику.

Ничья во встрече «Локо» и «Зенита», по большому счету, закономерна. Но если выбирать, кто был ближе к победе, то, конечно, это «Локомотив». «Зенит», по сути, ничего не создал, хозяева сыграли достаточно организованно в обороне, если не считать индивидуальных ошибок, которые и привели к голу в их ворота в самой концовке», – сказал Гуренко.