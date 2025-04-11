ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Локомотив» – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала два спорных момента в матче 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Главным арбитром был Артем Чистяков.

1. Проверка решения судьи на 62-й минуте не фиксировать нарушение правил у игрока команды «Локомотив» Дмитрия Баринова в атакующей фазе перед взятием ворот команды «Зенит»

Решение комиссии: судья правильно не зафиксировал нарушение правил в атакующей фазе, предшествующей взятию ворот команды «Зенит»

Голосование: единогласно

Мотивировка: Дмитрий Баринов не нарушал правил игры в единоборстве с игроком «Зенита» Венделом. Оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» вступал в единоборство с соперником в честной манере и сыграл в мяч. Последующий контакт между игроками вызван их движением на встречных курсах и являлся ненаказуемым.

2. Проверка решения судьи на 90-й минуте вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Зенит» Педро

Решение комиссии: судья правильно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Зенит» Педро

Голосование: единогласно

Мотивировка: Педро опаздывает сыграть в мяч и совершает нарушение правил против соперника. Учитывая открытое пространство, контроль мяча и численное большинство атакующих игроков в зоне атаки, данное нарушение является срывом перспективной атаки.