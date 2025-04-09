Гурцкая заявил, что «Локомотив» забил «Зениту» после нарушения правил

Агент и блогер Тимур Гурцкая считает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сфолил на Венделе в эпизоде перед голом московской команды, забитым на 62-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– Для меня это чистый фол, вот по мне это чистый фол! Он второй ногой вообще бьeт его по ноге. Баринов ещe ногу приподнимает, он не просто еe держит внизу, он ещe приподнимает! Да Баринов сам был уверен, что это фол, и спокойно бы получил бы жeлтую, что он атаку сорвал. Баринов движением поднимает ногу, чтобы для уверенности его уже сбить.

– Я не понимаю твою логику. Зачем ему игрока сбивать, если он уже мяч отыграл?

– Объясню, для чего. Потому что он шeл сорвать атаку. Эта атака «Зенита» могла превратиться в выход «три в одного». Ему надо было срочно сорвать атаку «Зенита».