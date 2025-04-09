Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая заявил, что «Локомотив» забил «Зениту» после нарушения правил

Гурцкая заявил, что «Локомотив» забил «Зениту» после нарушения правил

Сегодня, 14:50
9

Агент и блогер Тимур Гурцкая считает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сфолил на Венделе в эпизоде перед голом московской команды, забитым на 62-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– Для меня это чистый фол, вот по мне это чистый фол! Он второй ногой вообще бьeт его по ноге. Баринов ещe ногу приподнимает, он не просто еe держит внизу, он ещe приподнимает! Да Баринов сам был уверен, что это фол, и спокойно бы получил бы жeлтую, что он атаку сорвал. Баринов движением поднимает ногу, чтобы для уверенности его уже сбить.

– Я не понимаю твою логику. Зачем ему игрока сбивать, если он уже мяч отыграл?

– Объясню, для чего. Потому что он шeл сорвать атаку. Эта атака «Зенита» могла превратиться в выход «три в одного». Ему надо было срочно сорвать атаку «Зенита».

  • После матча «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с голом «Локомотива».
  • Главным судьей игры был Артем Чистяков.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом» 75
Арбитр Федотов оценил спорный гол «Локомотива» в матче с «Зенитом» 15
Гуренко ответил, кто был ближе к победе в матче «Локомотив» – «Зенит» 3
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Зенит Локомотив Баринов Дмитрий Гурцкая Тимур
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1744199648
Как низко опустились немытые со своим нытьем, что даже какими то гурцкими не брезгуют. Позор !
Ответить
acor94
1744200325
Обычная жёсткая игра на грани фола. Нормально все.
Ответить
ilich55
1744200458
Прав Тимурка однако. Бывший арбитр РПЛ и экс‑руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров также подтверждает фол на Венделе.
Ответить
Mirak92
1744200721
Да пох..й уже. Давайте обсудим руку Марадоны ?? После драки руками машет, фантазер!
Ответить
Спартач80
1744200791
"Срыв атаки Зенита", у штрафной Зенита .... А он что курит ?...
Ответить
Жека 1988
1744201437
Смотрел вчера их судейскую, Лапочкин тоже чудик тот еще
Ответить
партизан84
1744201575
сгустились тучи над судейским корпусом и системой вар)))) еще один такой матч против зенитушки судьи могут и не пережить)
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Маркиньос сможет вернуться на поле
15:15
2
Мостовой – о предложении работать в «Иртыше»: «Нет, ни в коем случае»
15:06
Гурцкая заявил, что «Локомотив» забил «Зениту» после нарушения правил
14:50
9
Тарханов назвал российского нападающего, который был сильнее Дзюбы
14:24
Защитник ЦСКА похвалил игру «Спартака»
13:56
3
Мостовой рассказал, как относится к негативу в свой адрес
13:40
2
Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак»
13:23
2
«Арсенал» стал главным фаворитом Лиги чемпионов
13:05
ТОП-10 лучших бомбардиров «Аякса» за всю историю
12:39
2
Назван основной кандидат на пост главного тренера сборной Бразилии
12:29
6
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» может получить назначение в Федерацию футбола Армении
14:10
Мостовой рассказал, как относится к негативу в свой адрес
13:40
2
Колыванов объяснил, почему «Зенит» стал уязвим в матчах с топ-клубами
13:30
Абена рассказал об общении с Промесом: «Он хочет вернуться в «Спартак»
13:23
2
Шнякин назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ
13:15
1
Стало известно, как «Химки» выплатят часть долгов
12:48
Личка заявил о готовности к отставке
12:11
3
Адиев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Пари НН»
12:01
РПЛ назвала лучшего игрока марта
11:34
4
Черданцев заявил, что «Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Зенит»
11:22
15
В «Локомотиве» прокомментировали переговоры с Тикнизяном о новом контракте
11:14
Гордеев сравнил работу Станковича и Николича
11:05
3
Пономарев заявил, что ЦСКА укомплектован лучше, чем «Зенит» и «Краснодар»
10:30
1
Матч «Зенит» – «Краснодар» может судить арбитр из Краснодарского края
10:21
19
Промоутер оценил шансы Дзюбы в бою с Махачевым
10:02
1
Слишкович уверен в сохранении «Оренбургом» места в РПЛ
09:48
Черчесов высказался об игре Луиса Энрике за «Зенит»
09:39
1
Агент не исключил ухода Станковича в итальянский клуб
09:16
6
Петржела назвал победителя в матче «Зенит» – «Краснодар»
08:52
4
Черчесов – о зависимости «Краснодара» от Кордобы: «Этого не надо стесняться»
08:34
Карасеву предложили добровольно отказаться от работы на матчах одной команды
08:16
3
Черчесов объяснил травмы Глушенкова
07:47
2
Камил Гаджиев готов организовать бой Дзюбы с Соболевым
Вчера, 23:35
10
Назван лучший спортсмен 2024 года в России
Вчера, 22:40
2
Петржела призвал выкинуть Вендела из «Зенита»
Вчера, 22:26
26
Черчесов раскрыл свои планы на будущее
Вчера, 21:51
3
В «Локомотиве» оценили работу Ротенберга
Вчера, 21:43
Сычев: «Почему легионеры, приезжающие в Россию, не уважают нашу страну?»
Вчера, 21:34
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 