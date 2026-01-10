Гуренко высказался об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал скорый уход Дмитрия Баринова в ЦСКА.
«Переход Баринова в ЦСКА – это потеря для «Локомотива». Дмитрий в раздевалке железнодорожников был таким же лидером, каким является Игорь Акинфеев. Он добавит «армейцам» солидности в полузащите и поможет добиться поставленных целей. Это опытный игрок, которого уже нечему учить в футболе.
Так что красно-синие подпишут добротного, проверенного футболиста», – сказал Гуренко.
- Рыночная стоимость Баринова – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне капитан «Локо» забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 24 матчах.
- У него истекает контракт с клубом через полгода.
Источник: «РБ Спорт»