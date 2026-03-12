Глушенков: «Слава богу, что не попал в «Спартак»

12 марта, 19:40
48

Нападающий «Зенита» Максима Глушенкова на ютуб-канале клуба вспомнил, как он в юношестве едва не попал в академию «Спартака».

«Сначала я был в Академии Коноплeва, потом я уехал в «Локомотив». Из «Локомотива» меня выгнали в середине девятого класса, мне не сказали за что. Нас тогда возили в общеобразовательную школу, и женщина, которая нас возила, сказала, что я отчислен.

В «Локомотиве» меня отчислили, я поехал в «Спартак» на просмотр, где меня не взяли, и я поехал в «Чертаново». Это был для меня последний шанс. Скажу так… Слава богу, что я не попал в «Спартак», – сказал Глушенков.

  • Вингер провел 2 из 3 матчей в феврале-марте.
  • Он сделал голевую передачу на Луиса Энрике в концовке встречи 19-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).
  • На прошлой неделе Глушенков не помог «Зениту» избежать поражения от «Оренбурга» – 1:2.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим
Good_win_ФКСМ
1773344793
да все говорят, что слава Богу, этот дегенерат не попал в Спартак... второй кокоша по мозгам.... еще нахлебается бом.жарня с ним...
Умнюша
1773346299
Вот так вам рыла!!!
алдан2014
1773371646
Думал,что Дзюба главный Хейтер Спартака. Теперь знаю кто переплюнул. Чё,шанса не дали? Поной- поной. Чем вас на болотах кормят,что вы с такой ненавистью против бывших клубов отзываетесь. Всегда знал,что глущ неполноценный,мелкий,за...ранец
Strig
1773376183
ну видимо со школой Спартака давно всё не очень... где её воспитанники?
evgevg13
1773377313
Глушенков оказывается придурок по полной
Иван Петров 1986
1773379579
А как мы то рады, что придурок блохастых осчастливил.
Oldtrafford83
1773380433
По подобным высказываниям как раз понимаешь какое же ты токсичное и самодовольное чучело!!!
alefreddy
1773381855
не от большого ума
Константин-Шапкин-google
1773390596
Всё сам про себя рассказал, как до жизни бездомной докатился. Не убавить не прибавить
za logiku
1773404310
Зачем же он тогда потом в Спартак из Чертаново пошёл?) пошел бы сразу в Зенит, если ему там так нравится... А, что, не звали? Вот так то! А что не смог в Спартаке закрепиться, так это не проблема клуба и нечего на него помои лить...
