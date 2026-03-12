Глушенков: «Слава богу, что не попал в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Максима Глушенкова на ютуб-канале клуба вспомнил, как он в юношестве едва не попал в академию «Спартака».
«Сначала я был в Академии Коноплeва, потом я уехал в «Локомотив». Из «Локомотива» меня выгнали в середине девятого класса, мне не сказали за что. Нас тогда возили в общеобразовательную школу, и женщина, которая нас возила, сказала, что я отчислен.
В «Локомотиве» меня отчислили, я поехал в «Спартак» на просмотр, где меня не взяли, и я поехал в «Чертаново». Это был для меня последний шанс. Скажу так… Слава богу, что я не попал в «Спартак», – сказал Глушенков.
- Вингер провел 2 из 3 матчей в феврале-марте.
- Он сделал голевую передачу на Луиса Энрике в концовке встречи 19-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).
- На прошлой неделе Глушенков не помог «Зениту» избежать поражения от «Оренбурга» – 1:2.
Источник: «Чемпионат»