Глушенков: «Слава богу, что не попал в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Максима Глушенкова на ютуб-канале клуба вспомнил, как он в юношестве едва не попал в академию «Спартака».

«Сначала я был в Академии Коноплeва, потом я уехал в «Локомотив». Из «Локомотива» меня выгнали в середине девятого класса, мне не сказали за что. Нас тогда возили в общеобразовательную школу, и женщина, которая нас возила, сказала, что я отчислен.

В «Локомотиве» меня отчислили, я поехал в «Спартак» на просмотр, где меня не взяли, и я поехал в «Чертаново». Это был для меня последний шанс. Скажу так… Слава богу, что я не попал в «Спартак», – сказал Глушенков.