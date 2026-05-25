Губерниев пожаловался на «Лужники»: «Всякое говно продают, а кофе нет»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обратил внимание на проблему, с которой он столкнулся в ходе суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Смотрел футбол вместе с болельщиками, и нигде на арене нельзя было купить кофе. В ВИП-ложу, где мне бы не отказали, подниматься не стал.

Специально пол арены обошел – нет кофе. Андрею Талалаеву, например, кофе принесли ребята из «Спартака». Все было прекрасно, но кофе то людям налейте, ребята!

Всякое говно продают: чипсы, шоколадки, колу... А кофе нет. Слава богу была вода. Я же не один такой, многие болельщики вчера ходили и искали кофейку попить, но не нашли.

Но это был единственный неприятный момент с точки зрения комфорта. Во всем остальном – просто прекрасно», – заявил Губерниев.