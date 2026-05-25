22-летний камерунец из «Леванте» отказался стать самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ

В Испании снова пишут об интересе ЦСКА к нападающему «Леванте» Карлу Этта-Эйонгу.

По информации Mundo Deportivo, армейцы предлагали 30 миллионов евро за трансфер и 6 миллионов евро в год самому игроку.

22-летний камерунец ответил отказом, потому что ждет предложение от «Барселоны». Он уверен, что каталонцы попытаются его подписать после ухода Роберта Левандовского.

Также за перспективным форвардом следили «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Штутгарт».