Стало известно, будет ли ЦСКА покупать Данильюка

ЦСКА не заинтересован в защитнике «Базеля» Флавьюсе Данильюке.
Информация об интересе клуба РПЛ к 24-летнему австрийцу – это не более, чем слухи.
Также ЦСКА не делал предложения по трансферу 22-летнего камерунского нападающего Карла-Этта Эйонга из «Леванте». Эту позицию в клубе РПЛ закрыл Лусиано Гонду, перешедший из «Зенита».
- Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает вариант с Данильюком на случай, если клубу не удастся договориться с «Севильей» о трансфере Кике Саласа.
- Андалусийцы пока не отвечают красно-синим по трансферу 23-летнего испанца из-за возможных санкций.