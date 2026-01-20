Стало известно, будет ли ЦСКА покупать Данильюка

ЦСКА не заинтересован в защитнике «Базеля» Флавьюсе Данильюке.

Информация об интересе клуба РПЛ к 24-летнему австрийцу – это не более, чем слухи.

Также ЦСКА не делал предложения по трансферу 22-летнего камерунского нападающего Карла-Этта Эйонга из «Леванте». Эту позицию в клубе РПЛ закрыл Лусиано Гонду, перешедший из «Зенита».