Известны новые дата и время матча «Сочи» – «Спартак»

РПЛ определилась с новой датой матча 19-го тура «Сочи» – «Спартак».

Встреча состоится завтра, 2 марта, в 15:00 по московскому времени.

Сегодня матч провести не получилось из-за беспилотной опасности на территории Сочи. Все службы в городе приведены в режим повышенной готовности.