Известны новые дата и время матча «Сочи» – «Спартак»

РПЛ определилась с новой датой матча 19-го тура «Сочи» – «Спартак».
Встреча состоится завтра, 2 марта, в 15:00 по московскому времени.
Сегодня матч провести не получилось из-за беспилотной опасности на территории Сочи. Все службы в городе приведены в режим повышенной готовности.
- «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России шестое место. Отставание от третьей строчки составляет 11 очков.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.
Источник: телеграм-канал Александра Тащина