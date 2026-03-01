Филимонов оценил, как «Спартак» 90-х выступал бы в нынешней РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов предположил, как его команда выступала бы в современной РПЛ.

«Наш «Спартак» из 90-х выиграл бы нынешнюю РПЛ без единого поражения в сезоне. Даже в то время у нас иногда бывали проигрыши из-за отсутствия настроя. Помню, как однажды проиграли «Амкару» из Второй лиги, потому что мыслями уже были в Граце на Лиге чемпионов.

Из команд нынешней РПЛ мы могли бы проиграть кому-то только по случайности», – сказал Филимонов.