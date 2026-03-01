РПЛ приняла финальное решение по матчу «Сочи» – «Спартак»

Организаторы матча 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак» решили не переносить его.

Встреча начнется в 16:30 мск, как и запланировано.

Ранее стало известно об угрозе БПЛА в Сочи, по городу были слышны сирены, спецслужбы были приведены в режим повышенной готовности.

Сегодня в Краснодарском крае уже перенесли один матч. Речь о встрече Первой лиги «Черноморец» – «Торпедо». Вместо 15:00 мск ее начнут в 15:30 – при условии, если позволит ситуация.

Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата. Они рискуют за один сезон вылететь обратно в Первую лигу.

UPD. Игру перенесли на завтра, 2 марта.