Аршавин назвал лучшего российского защитника

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о зимних трансферах клуба.

– Изменения нужны были. Они должны быть с приходом новых игроков.

Впереди «Зенит» должен играть быстрее и разнообразнее, чтобы проще добиваться побед в тех матчах, где в первой части сезона были проблемы.

– Дивеев – это качественное усиление?

– Это самый лучший российский защитник, на мой взгляд, с отрывом.