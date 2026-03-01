Аршавин назвал лучшего российского защитника

Бывший зенитовец Андрей Аршавин высказался о зимних трансферах клуба.
– Изменения нужны были. Они должны быть с приходом новых игроков.
Впереди «Зенит» должен играть быстрее и разнообразнее, чтобы проще добиваться побед в тех матчах, где в первой части сезона были проблемы.
– Дивеев – это качественное усиление?
– Это самый лучший российский защитник, на мой взгляд, с отрывом.
- «Зенит» доплатил 2 миллиона евро за обмен игроками с ЦСКА. В Москву отправился нападающий Лусиано Гонду.
- 26-летний Дивеев в этом сезоне провел за ЦСКА 19 матчей, забил 3 гола.
- 24-летний Гонду в этом сезоне сыграл за «Зенит» в 22 встречах, отметился 2 голами и 2 ассистами.
Источник: «Матч ТВ»