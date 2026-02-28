Галактионов ответил Тикнизяну на его слова про «мужское начало»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на высказывания Наира Тикнизяна.

Защитник «Црвены Звезды» ранее обрушился с критикой на главного тренера московской команды.

В частности он заявил про Галактионова: «Где его мужское начало?»

– Тикнизян высказался с критикой в ваш адрес. Видели?

– Мне сказали, что выйдет интервью. Я не смотрел и не собираюсь этого делать. Какие‑то текстовые отрезки мне прислали. Не первый раз в «Локомотиве» за два дня до игры возникают ситуации, которые касаются дестабилизации обстановки в команде. Значит, это целенаправленная история. Мы все знаем, кто кого и для чего здесь использует.

Что касается самого срыва у человека, то сегодня сложные перепады погоды. Поэтому к этому надо относиться очень аккуратно. Наша раздевалка сейчас абсолютно чистая, искренняя и здоровая. Убежден, что мы действуем в верном направлении.