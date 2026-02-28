Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов ответил Тикнизяну на его слова про «мужское начало»

Галактионов ответил Тикнизяну на его слова про «мужское начало»

28 февраля, 20:50
3

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на высказывания Наира Тикнизяна.

  • Защитник «Црвены Звезды» ранее обрушился с критикой на главного тренера московской команды.
  • В частности он заявил про Галактионова: «Где его мужское начало?»

– Тикнизян высказался с критикой в ваш адрес. Видели?

– Мне сказали, что выйдет интервью. Я не смотрел и не собираюсь этого делать. Какие‑то текстовые отрезки мне прислали. Не первый раз в «Локомотиве» за два дня до игры возникают ситуации, которые касаются дестабилизации обстановки в команде. Значит, это целенаправленная история. Мы все знаем, кто кого и для чего здесь использует.

Что касается самого срыва у человека, то сегодня сложные перепады погоды. Поэтому к этому надо относиться очень аккуратно. Наша раздевалка сейчас абсолютно чистая, искренняя и здоровая. Убежден, что мы действуем в верном направлении.

Еще по теме:
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 16
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева 14
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Локомотив Тикнизян Наир Галактионов Михаил
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf57
1772304744
ТИКНИЗЯН просто недоумок,интеллект ниже плинтуса.Футбольная бездарность рассуждает об известных футбольных людях! Сам то ты кто? Играешь в средненькой европейской команде.
Ответить
Юбиляр
1772308871
А где ответ на слова про «мужское начало»??? Конкретно про это нет НИ СЛОВА!...
Ответить
Главные новости
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
15
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
9
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
24
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
4
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+