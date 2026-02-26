Введите ваш ник на сайте
  Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»

Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»

Сегодня, 19:34
8

Бывший игрок «Локомотива» Наир Тикнизян обрушился с критикой на главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

– Я понял для себя в 26 лет, что хочу видеть авторитетного тренера, которого буду уважать. Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ, – он, видимо, недооценивает какие-то мои мужские качества.

Его любимое выражение – мужское начало. Так вот где его начало мужское? Раз он так поступает. Скажи мне, когда тебя человек [Артем Дзюба] публично, скажем так, в интервью называет трусом, ты будешь ему говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?

– Ну он не так сказал.

– Как он сказал? Дословно.

– Он просто сказал, что Артем Сергеевич много для нас сделал...

– По имени и отчеству. А про меня – ну, вот, я его с 14 лет знаю, он вообще неблагодарный, я ему сделал карьеру, а он неблагодарен. Вот такой был посыл.

Жена моя против была того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет. Говорила: «Не надо, все, забудь, оставь». А я не могу просто так оставить. Я не выношу несправедливости. Это правда было несправедливо.

Он тогда еще сказал про анекдот – анекдоты он очень хорошо рассказывает. Реальность, виртуальность... Так вот, надо понять, что он в виртуальности живет.

У него нет за плечами 15 трофеев, чтобы сидеть и говорить такие вещи. Надо быть проще.

  • Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 миллиона евро.
  • В новой команде он сделал 3 ассиста в 32 матчах.
  • Зимой Тикнизяном интересовался «Краснодар».

Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Локомотив Тикнизян Наир Галактионов Михаил
Комментарии (8)
Александр-Балашов-google
1772124533
Всех рассудит только клетка.
Ответить
Бриг
1772125032
Что так много Тикнизяна? Какое он имеет отношение к нашему футболу?
Ответить
Император 1
1772127739
Ну отдали и отдали, успокойся уже
Ответить
U+1F596
1772130487
где его мужское начало?===А также где его мужской конец ? Гы гы
Ответить
