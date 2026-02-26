Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»

Бывший игрок «Локомотива» Наир Тикнизян обрушился с критикой на главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

– Я понял для себя в 26 лет, что хочу видеть авторитетного тренера, которого буду уважать. Михаил Михайлович, видимо, думает, что я не смогу дать ответ, – он, видимо, недооценивает какие-то мои мужские качества.

Его любимое выражение – мужское начало. Так вот где его начало мужское? Раз он так поступает. Скажи мне, когда тебя человек [Артем Дзюба] публично, скажем так, в интервью называет трусом, ты будешь ему говорить: «Извини, я что-то сделал не так»?

– Ну он не так сказал.

– Как он сказал? Дословно.

– Он просто сказал, что Артем Сергеевич много для нас сделал...

– По имени и отчеству. А про меня – ну, вот, я его с 14 лет знаю, он вообще неблагодарный, я ему сделал карьеру, а он неблагодарен. Вот такой был посыл.

Жена моя против была того, чтобы я говорил какие-то откровенности на этот счет. Говорила: «Не надо, все, забудь, оставь». А я не могу просто так оставить. Я не выношу несправедливости. Это правда было несправедливо.

Он тогда еще сказал про анекдот – анекдоты он очень хорошо рассказывает. Реальность, виртуальность... Так вот, надо понять, что он в виртуальности живет.

У него нет за плечами 15 трофеев, чтобы сидеть и говорить такие вещи. Надо быть проще.