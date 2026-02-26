Тикнизян «кинул говно» в Галактионова

Бывший игрок «Локомотива» Наир Тикнизян недоволен главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Что должен чувствовать футболист, который не играет, с которым не разговаривают? Ты заходишь в тренажерный зал поздороваться с тренером, а он убирает руку и отворачивается.

Что это? Вы хотели правду? Михаил Михалыч хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном.

Артем Дзюба сказал все как есть. Я не стал говорить из-за остаточного уважения и все-таки благодарности. Но когда я вижу, как человек сидит и с таким надменным видом, угрюмым лицом а-ля Саша Белый из «Бригады» дает интервью и говорит, что Тикнизян такой-такой… Я это увидел и, честно, удивился. На тот момент я не говорил, что кто-то прав, кто-то – нет. Произошло недопонимание, жмем руки.

Но после того, что я вижу в интервью Галактионова…» – сказал Наир.