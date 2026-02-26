Введите ваш ник на сайте
Тикнизян «кинул говно» в Галактионова

Сегодня, 12:37
9

Бывший игрок «Локомотива» Наир Тикнизян недоволен главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Что должен чувствовать футболист, который не играет, с которым не разговаривают? Ты заходишь в тренажерный зал поздороваться с тренером, а он убирает руку и отворачивается.

Что это? Вы хотели правду? Михаил Михалыч хотел, чтобы я кидался говном? Вот я кидаюсь говном.

Артем Дзюба сказал все как есть. Я не стал говорить из-за остаточного уважения и все-таки благодарности. Но когда я вижу, как человек сидит и с таким надменным видом, угрюмым лицом а-ля Саша Белый из «Бригады» дает интервью и говорит, что Тикнизян такой-такой… Я это увидел и, честно, удивился. На тот момент я не говорил, что кто-то прав, кто-то – нет. Произошло недопонимание, жмем руки.

Но после того, что я вижу в интервью Галактионова…» – сказал Наир.

  • Тикнизян ушел в «Црвену Звезду» из «Локомотива» прошлым летом за 1,7 миллиона евро.
  • В новой команде он сделал 3 ассиста в 32 матчах.
  • Зимой Тикнизяном интересовался «Краснодар».

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Локомотив Црвена Звезда Тикнизян Наир Галактионов Михаил
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1772098890
)) Потому что ,ара, дорогой у тебя "Сапсан " вышел..)
Ответить
опус 2
1772099000
Зато теперь у тебя карьера вот как в гору пошла !
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772099050
Прежде чем "кидаться говном", посмотри на себя в зеркало "суперзвезда" хренова.
Ответить
SLADE2019
1772099594
Причем здесь звезда или нет? Причем здесь пошла в гору карьера или нет? Если это правда и человек убирает руку, то пошел этот человек, кем бы он ни был по известному адресу.
Ответить
odessakmv
1772102005
Последнее время показало: кидать говном у всяких ...янов в крови
Ответить
Номэд
1772102849
Тема про говно, а любителя онного, княгини недопедомозга, что-то тут нет...
Ответить
boris63
1772104413
А может это и не гамно, а правда, не зря говорят, что в тихом болоте черти водятся"Галактионов". И это не иденичный случай в Локо.
Ответить
subbotaspartak
1772107588
Всё чем в Балтике бросаются В янтарь превращается, А уж там Галактионову посвящается..
Ответить
18+
  • Читайте нас: 