Семак раскрыл футбольную мечту

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мечте.
«Нет, не мечтаю о чем-то материальном. (Улыбается.) А о не материальном? Возможно. (Улыбается.)
Футбольная мечта? Сейчас главная – сделать все, чтобы выиграть чемпионат России в этом году. Ради этого мы и работаем», – сказал Семак.
- Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Тренер привел команду к шести чемпионским титулам подряд. Гегемония нарушилась в прошлом году, когда трофей достался «Краснодару».
- «Зенит» сейчас занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
- Петербуржцы возобновят сезон чемпионата России завтра, 27 февраля, домашней встречей против калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Она занимает в турнирной таблице пятое место.
Источник: ТАСС