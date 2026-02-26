Семак раскрыл футбольную мечту

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мечте.

«Нет, не мечтаю о чем-то материальном. (Улыбается.) А о не материальном? Возможно. (Улыбается.)

Футбольная мечта? Сейчас главная – сделать все, чтобы выиграть чемпионат России в этом году. Ради этого мы и работаем», – сказал Семак.