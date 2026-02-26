Введите ваш ник на сайте
Семак раскрыл футбольную мечту

Сегодня, 10:12
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о мечте.

«Нет, не мечтаю о чем-то материальном. (Улыбается.) А о не материальном? Возможно. (Улыбается.)

Футбольная мечта? Сейчас главная – сделать все, чтобы выиграть чемпионат России в этом году. Ради этого мы и работаем», – сказал Семак.

  • Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Тренер привел команду к шести чемпионским титулам подряд. Гегемония нарушилась в прошлом году, когда трофей достался «Краснодару».
  • «Зенит» сейчас занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
  • Петербуржцы возобновят сезон чемпионата России завтра, 27 февраля, домашней встречей против калининградской «Балтики» Андрея Талалаева. Она занимает в турнирной таблице пятое место.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1772090149
Когда из Зенита выгонят, в условном Пари НН, мечтать начнёшь о материальном))) хотя, на сельдерей и там хватит))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772091043
"Сейчас главная – сделать все, чтобы выиграть чемпионат России в этом году. Ради этого мы и работаем», – сказал физрук, любовно поцеловав фотки этих "мы": дедушки Алеши и его друга из мэрии СПб периода конца девяностых.
Ответить
Skull_Boy
1772091523
Лучше мечтал бы чтобы научиться тренировать
Ответить
boris63
1772099089
Не, ну третье место точно ваше Серёга.
Ответить
subbotaspartak
1772107215
Стать тренером Спартака. Наверняка.
Ответить
