Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Опубликована важная деталь трансфера полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

В переговорах принял участие патрон ЦСКА, заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

«Телефонный звонок Орешкина главе РЖД Олегу Белозерову сделал возможным переход Дмитрия Баринова в ЦСКА уже зимой», – написал источник.