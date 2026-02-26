Стало известно, чей звонок обеспечил трансфер Баринова из «Локо» в ЦСКА

Опубликована важная деталь трансфера полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
В переговорах принял участие патрон ЦСКА, заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.
«Телефонный звонок Орешкина главе РЖД Олегу Белозерову сделал возможным переход Дмитрия Баринова в ЦСКА уже зимой», – написал источник.
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Срок контракта игрока с красно-зелеными истекал 30 июня 2026 года.
- Баринов на зимних сборах впервые сыграл против «Локомотива». Встреча закончилась победой ЦСКА со счетом 3:2.
Источник: «Бомбардир»