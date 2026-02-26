Раскрыт серый кардинал «Спартака»

Стало известно, кто из тени управляет «Спартаком». Речь о вице-президенте «Лукойла» Павле Жданове.
«Серый кардинал «Спартака» продолжает оставаться в тени, да и сам клуб становится все более закрытым. Красно-белые давно уже не присутствуют в руководящих органах российского футбола», – написал источник.
- «Спартак» находится под полным управлением «Лукойла» с 2022 года, когда клуб покинул Леонид Федун. С тех пор у красно-белых ни одного трофея.
- Сейчас москвичи занимают в турнирной таблице чемпионата России шестое место, отставая от призовой тройки на восемь очков. В январе «Спартак» принял испанский тренер Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
- «Спартак» возобновит сезон чемпионата России 1 марта гостевой встречей против «Сочи». Сочинцы занимают в турнирной таблице последнее место.
Источник: «Спорт-Экспресс»