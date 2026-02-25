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Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова

25 февраля, 21:21
4

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал откровенное высказывание Александра Бубнова.

«Мне снится, что я ловлю врагов и избиваю до смерти. Поразился своей жестокости, как я бил Евгения Серафимовича Ловчева», – признался ранее футбольный эксперт.

«Хорошо, что он вовремя проснулся. А то дальше, может, и убил бы меня совсем. И сел бы там за это, ха-ха.

Мне вот Бубнов никогда не снился. Как-то Николай Старостин в возрасте около 80 лет на сборах сказал, что ему каждую ночь снится, как он играет в футбол.

И вот вам разница между двумя этими людьми. Одному футбол снится, а другому, как он убивает кого-то.

Бубнову можно только посочувствовать, только негатив ему снится, наверное», – сказал Ловчев.

  • Ловчев поссорился с Бубновым в 2012 году.
  • Конфликт начался с эфира после матча отбора ЧМ-2014 между сборными России и Азербайджана (1:0).
  • Бубнов критиковал российских футболистов, а Ловчев сказал, что его трясет от этого комментария.
  • Позднее Александр и Евгений еще раз поругались из-за разногласий, касающихся работы в комитете РФС по борьбе с договорными матчами.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений Бубнов Александр
Комментарии (4)
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Desma
1772044943
Кукуха пробита конкретно, и это, к сожалению, не радует.......
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DMитрий
1772048062
Кто разрешил Бубну столько Марвела вечерами на сон грядущий смотреть!?
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Динамиик
1772075880
Я б Бубну и сейчас в бубен дал. А первый раз такое желание было полвека назад, когда он из Динамо к мясным переметнулся.
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Play
1772075962
Заходишь с утра на, вроде бы, спортивный ресурс почитать футбольные новости. А тут в ленте "Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова", и сам невольно задаёшься вопросом - не снится ли мне всё это.
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