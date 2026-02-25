Реакция Ловчева на избиение во снах Бубнова

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал откровенное высказывание Александра Бубнова.

«Мне снится, что я ловлю врагов и избиваю до смерти. Поразился своей жестокости, как я бил Евгения Серафимовича Ловчева», – признался ранее футбольный эксперт.

«Хорошо, что он вовремя проснулся. А то дальше, может, и убил бы меня совсем. И сел бы там за это, ха-ха.

Мне вот Бубнов никогда не снился. Как-то Николай Старостин в возрасте около 80 лет на сборах сказал, что ему каждую ночь снится, как он играет в футбол.

И вот вам разница между двумя этими людьми. Одному футбол снится, а другому, как он убивает кого-то.

Бубнову можно только посочувствовать, только негатив ему снится, наверное», – сказал Ловчев.