На ВАР в РПЛ предложили назначать Мостового, Юрана и Ловчева

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов считает, что на ВАР в матчах РПЛ должны работать «футбольные люди».

«Судьи, которые работают в поле и на ВАР, не имеют достаточного опыта игры в футбол. Все эти люди должны иметь футбольное начало, чтобы понимать динамику, нити игры. Тут надо чувствовать моменты. Только тогда будет меньше ошибок. Или пусть чаще собираются и сами играют в футбол.

У многих на ВАР нет игрового опыта, и им кажется, что любые столкновения – фол и можно свистеть. А если это ещe и в штрафной площадке...

Футбол – контактный вид спорта, там всегда много борьбы. И допускать контакты можно! А судьи у нас всe трактуют по-разному. Думаю, этих судей надо выбирать из числа бывших футболистов.

Можно привлекать ветеранов, кто поиграл в футбол. Будут там сидеть и объяснять каждый эпизод, исходя из своего футбольного опыта. Сейчас много ребят незадействованны. На ВАР должны работать футбольные люди, например, Мостовой, Юран, Ловчев. И так далее. Приглашайте их. Никаких скандалов тогда не будет. Судьи будут спрашивать мнение у авторитетных людей», – сказал Тукманов.