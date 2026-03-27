  • На ВАР в РПЛ предложили назначать Мостового, Юрана и Ловчева

На ВАР в РПЛ предложили назначать Мостового, Юрана и Ловчева

27 марта, 08:59
5

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов считает, что на ВАР в матчах РПЛ должны работать «футбольные люди».

«Судьи, которые работают в поле и на ВАР, не имеют достаточного опыта игры в футбол. Все эти люди должны иметь футбольное начало, чтобы понимать динамику, нити игры. Тут надо чувствовать моменты. Только тогда будет меньше ошибок. Или пусть чаще собираются и сами играют в футбол.

У многих на ВАР нет игрового опыта, и им кажется, что любые столкновения – фол и можно свистеть. А если это ещe и в штрафной площадке...

Футбол – контактный вид спорта, там всегда много борьбы. И допускать контакты можно! А судьи у нас всe трактуют по-разному. Думаю, этих судей надо выбирать из числа бывших футболистов.

Можно привлекать ветеранов, кто поиграл в футбол. Будут там сидеть и объяснять каждый эпизод, исходя из своего футбольного опыта. Сейчас много ребят незадействованны. На ВАР должны работать футбольные люди, например, Мостовой, Юран, Ловчев. И так далее. Приглашайте их. Никаких скандалов тогда не будет. Судьи будут спрашивать мнение у авторитетных людей», – сказал Тукманов.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Юран Сергей Ловчев Евгений Тукманов Александр Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1774592873
Я давно об этом говорю Но не в этом суть. Они их не поставят-потому что там свой круг.Круговая порука!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774597486
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА надо скорее вар отменить ⚽️
Ответить
SLADE2019
1774600228
А сам ты что их не назначал, в бытность руководителя РПЛ?
Ответить
ilya-ilya-google
1774643666
Ловчев же там слюнями всех забрызгает, а Мостовой будет чеканить наушниками
Ответить
Plyash
1774783551
Боюсь , у РФС денег на это великолепное шоу трёх маразматиков не хватит .
Ответить
