Мостовой думал, что футболист «Зенит» играет с травмой

Александр Мостовой рассказал, как пытался себе объяснить слабую игру Джона Дурана в составе «Зенита».

«Удивительная история Дурана в «Зените». Когда его подписали, мы говорили, что надо посмотреть. Его же ранее покупали за какие-то большие деньги.

Посмотрел несколько раз – не понимал, почему он ходит пешком по полю. Есть футболисты, которые по полю просто гуляют. Я понимаю, когда ты это делаешь в 36 лет, но этот же молодой. Это что за нападающий?

Подумал, что что-то болит. Про это никто не говорил. В итоге пришло к тому, что у него не всe нормально, если уже уехал», – заявил Мостовой.