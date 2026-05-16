Мостовой думал, что футболист «Зенит» играет с травмой

Александр Мостовой рассказал, как пытался себе объяснить слабую игру Джона Дурана в составе «Зенита».
«Удивительная история Дурана в «Зените». Когда его подписали, мы говорили, что надо посмотреть. Его же ранее покупали за какие-то большие деньги.
Посмотрел несколько раз – не понимал, почему он ходит пешком по полю. Есть футболисты, которые по полю просто гуляют. Я понимаю, когда ты это делаешь в 36 лет, но этот же молодой. Это что за нападающий?
Подумал, что что-то болит. Про это никто не говорил. В итоге пришло к тому, что у него не всe нормально, если уже уехал», – заявил Мостовой.
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- Саудовский клуб покупал его у «Астон Виллы» за 77 миллионов евро.
