«Он пьяный сегодня?»: фанатам «ПСЖ» не понравилась игра Сафонова

Болельщики «ПСЖ» недовольны игрой вратаря Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1).

Российский футболист допустил результативную ошибку. Фанаты реагируют в соцсетях следующим образом.

@leonkdrr: «Сафонов – это катастрофа, если мы выиграем ЛЧ, это будет просто необъяснимое чудо».

@MottaisteJr: »Меня абсолютно не успокаивает Сафонов перед «Ливерпулем».

@PSGNJI: »Это выступление Сафонова… Думаю, Лучо [Энрике] начнет вводить в состав Люку Шевалье».

@7Naik_88: »Какого черта не так с Сафоновым сегодня вечером?»

@Oliverhernang: »Сафонов пьяный сегодня вечером?»

@elrayadomaleta: »Что за хрень с Сафоновым, он не годится быть вратарем «ПСЖ».