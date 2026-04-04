«Он пьяный сегодня?»: фанатам «ПСЖ» не понравилась игра Сафонова

Болельщики «ПСЖ» недовольны игрой вратаря Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции против «Тулузы» (3:1).
Российский футболист допустил результативную ошибку. Фанаты реагируют в соцсетях следующим образом.
@leonkdrr: «Сафонов – это катастрофа, если мы выиграем ЛЧ, это будет просто необъяснимое чудо».
@MottaisteJr: »Меня абсолютно не успокаивает Сафонов перед «Ливерпулем».
@PSGNJI: »Это выступление Сафонова… Думаю, Лучо [Энрике] начнет вводить в состав Люку Шевалье».
@7Naik_88: »Какого черта не так с Сафоновым сегодня вечером?»
@Oliverhernang: »Сафонов пьяный сегодня вечером?»
@elrayadomaleta: »Что за хрень с Сафоновым, он не годится быть вратарем «ПСЖ».
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 13 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 34.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» продолжает защиту титула ЛЧ. В ближайшем раунде – четвертьфинальном – парижане встретятся с «Ливерпулем».
Источник: Sport24