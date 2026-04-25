Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)

«ПСЖ» в 31-м туре Лиги 1 победил на выезде «Анжер». Парижане забили три безответных гола.
В двух голах поучаствовали Ли Кан Ин и Лукас Бералдо.
Ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов. Он бессменный первый номер парижан с января.
На 74-й минуте у «ПСЖ» вторую желтую карточку получил Гонсалу Рамуш.
«ПСЖ» лидирует с шестиочковым отрывом. «Анжер» занимает 13-ю строчку.
Франция. Лига 1. 31 тур
Анжер - ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Л. Кан Ин, 7; 0:2 - С. Маюлу, 39; 0:3 - Л. Бералдо, 52.
Удаления: нет - Г. Рамуш, 74 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»