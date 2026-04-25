Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)

«ПСЖ» в 31-м туре Лиги 1 победил на выезде «Анжер». Парижане забили три безответных гола.

В двух голах поучаствовали Ли Кан Ин и Лукас Бералдо.

Ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов. Он бессменный первый номер парижан с января.

На 74-й минуте у «ПСЖ» вторую желтую карточку получил Гонсалу Рамуш.

«ПСЖ» лидирует с шестиочковым отрывом. «Анжер» занимает 13-ю строчку.