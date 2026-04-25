Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)

Сегодня, 21:55
6

«ПСЖ» в 31-м туре Лиги 1 победил на выезде «Анжер». Парижане забили три безответных гола.

В двух голах поучаствовали Ли Кан Ин и Лукас Бералдо.

Ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов. Он бессменный первый номер парижан с января.

На 74-й минуте у «ПСЖ» вторую желтую карточку получил Гонсалу Рамуш.

«ПСЖ» лидирует с шестиочковым отрывом. «Анжер» занимает 13-ю строчку.

Франция. Лига 1. 31 тур
Анжер - ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: 0:1 - Л. Кан Ин, 7; 0:2 - С. Маюлу, 39; 0:3 - Л. Бералдо, 52.
Удаления: нет - Г. Рамуш, 74 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Жена Сафонова вступилась за мужа, которому предрекли «полные щеки» от «Баварии» 2
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы 2
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы 9
Источник: «Бомбардир»
Комментарии (6)
evgevg13
1777143828
Молодцы!!!
Urtíca
1777144338
А еще в полуфинале Кубка Англии Мансити выиграл у Саутгемптона 2-1. Но Бомба забыла сообщить.
Главные новости
Челестини выступил в стиле Черчесова
23:21
1
Спонсор «Крыльев Советов» надеется на вылет команды из РПЛ
23:04
4
Челестини прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
22:29
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым победил на выезде «Анжер» (3:0)
21:55
6
РПЛ. ЦСКА не смог победить «Рубин» (0:0), у команды Челестини 4 матча подряд без побед
21:26
23
Лапочкин прокомментировал неудаление Вуячича из «Рубина» в матче с ЦСКА
21:01
8
Смородская знает, почему «Локо» выбыл из чемпионской гонки
20:34
8
Комментарий Галактионова после поражения «Локо» от «Крыльев Советов»
20:19
6
В «Локомотиве» недовольны работой спортивного директора
19:59
4
Чалов впервые забил в Турции и добавил к голу ассист
19:31
6
Все новости
Все новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
2
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
Вчера, 08:48
3
ФотоТолько у двух футболистов «ПСЖ» оценки за игру с «Нантом» выше, чем у Сафонова
23 апреля
2
Экс-вратарь сборной Франции сказал, кто лучше – Сафонов или Шевалье
23 апреля
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым разгромил «Нант»
22 апреля
Названа лучшая команда мира в 2025 году
21 апреля
1
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Лиона»
20 апреля
Стало известно, как игроки «ПСЖ» относятся к Сафонову и Шевалье
20 апреля
4
Сафонов вскоре может вернуться в запас «ПСЖ»
20 апреля
12
ФотоСафонов получил высшую оценку в «ПСЖ» после поражения от «Лиона»
20 апреля
5
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл дома «Лиону» (1:2)
19 апреля
4
ВидеоВ Канаде впервые применили «офсайд Венгера»
19 апреля
3
Луис Энрике оценил прогресс Сафонова
18 апреля
Агент сообщил о выздоровлении Головина
18 апреля
Канчельскис назвал самого упертого российского футболиста
18 апреля
2
Названо уникальное качество Сафонова
17 апреля
4
Агент прокомментировал интерес «ПСЖ» к Батракову
16 апреля
3
Дешам заявил об «огромном ударе» по сборной Франции
16 апреля
3
В «ПСЖ» в восторге от игры Сафонова
16 апреля
6
Дюгарри заявил, что Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ»
15 апреля
9
Французские СМИ в восторге от Сафонова
15 апреля
2
Рабинер отреагировал на новое прозвище Сафонова в Европе
15 апреля
1
Губерниев восхвалил Сафонова, упомянув «слабого» украинца Забарного
15 апреля
5
Чемпион мира-1998 назвал Сафонова странным
15 апреля
3
Сафонов выдал лучшую статистику в «ПСЖ» за последние 7 лет
15 апреля
7
Сафонов вслед за «Генералом КГБ» стал «Ормузским проливом»
15 апреля
20
Сафонов получил во Франции прозвище «Генерал КГБ»
11 апреля
15
