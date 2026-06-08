«Бывает непросто»: жена Сафонова – о браке с Матвеем

Марина Сафонова, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала о сложностях в браке.
– Каково быть женой известного футболиста?
– Вы знаете, прекрасно! Временами бывает непросто хотя бы потому, что очень много стресса, нервов, переживаний за конкретного человека. Если исключить вот эти все моменты эмоциональные, то замечательно.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- В мае «ПСЖ» с Сафоновым выиграл второй сезон Лиги чемпионов подряд. В финале в серии пенальти обыгран английский «Арсенал», у которого по-прежнему ноль титулов Лиги чемпионов.
Источник: Peopletalk