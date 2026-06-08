«Бывает непросто»: жена Сафонова – о браке с Матвеем

Марина Сафонова, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала о сложностях в браке.

– Каково быть женой известного футболиста?

– Вы знаете, прекрасно! Временами бывает непросто хотя бы потому, что очень много стресса, нервов, переживаний за конкретного человека. Если исключить вот эти все моменты эмоциональные, то замечательно.