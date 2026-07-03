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  • Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»

Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»

Сегодня, 00:37
4

Комментатор Геннадий Орлов не верит, что полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова хотел купить «ПСЖ».

«Нужно внимательнее относиться к новостям в интернете, трансферным слухам. Возможно, это просто чьи-то игры.

Батракова сватали в «ПСЖ». При всем к нему уважении, вы можете представить, что Алексей выиграет конкуренцию у Витиньи или Жоау Невеша?

Та же история и с Кисляком. Перестаньте их захваливать!

Много раз писали об интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов. А он в итоге уезжает в Саудовскую Аравию.

Да, все эти игроки выделяются в РПЛ. Но каков сейчас уровень нашей лиги? Мы же не играем в еврокубках», – сказал Орлов.

  • 21-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро. Отступные в его договоре для клубов из Европы – 20 млн евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар ЦСКА Локомотив ПСЖ Сперцян Эдуард Кисляк Матвей Батраков Алексей Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Непутриот
1783049463
тот случай когда Орлов абсолютно прав!
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polt
1783067587
Оба после зимнего перерыва выглядели очень посредственно.
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Play
1783067775
Перестаньте их захваливать, вот когда перейдут в Зенит, тогда и будете хвалить.
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Argon
1783077365
так и есть
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