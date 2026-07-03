Орлов – о Батракове и Кисляке: «Перестаньте их захваливать!»

Комментатор Геннадий Орлов не верит, что полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова хотел купить «ПСЖ».

«Нужно внимательнее относиться к новостям в интернете, трансферным слухам. Возможно, это просто чьи-то игры.

Батракова сватали в «ПСЖ». При всем к нему уважении, вы можете представить, что Алексей выиграет конкуренцию у Витиньи или Жоау Невеша?

Та же история и с Кисляком. Перестаньте их захваливать!

Много раз писали об интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов. А он в итоге уезжает в Саудовскую Аравию.

Да, все эти игроки выделяются в РПЛ. Но каков сейчас уровень нашей лиги? Мы же не играем в еврокубках», – сказал Орлов.