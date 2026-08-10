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Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»

10 августа, 13:56
5

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Зенита» в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Родиной» (1:2).

«Сенсация. «Зенит» неожиданно уступил дома «Родине». И ведь после первого тайма мало кто мог предположить, что все закончится поражением команды Семака.

До перерыва питерцы полностью контролировали игру, открыли счет, могли забивать гораздо больше! Переигрывали соперника по всем статьям! Но тем и хорош футбол, что порой бывает непредсказуем.

Что же произошло с командой Семака? Бросилось в глаза, что с самого начала второго тайма сине-бело-голубые начали проигрывать в единоборствах. Почему? Просто поразительно! Общее состояние команды во второй половине встречи неприятно удивило. По сути, проиграли всю борьбу... Пропустили два мяча и не смогли спасти ситуацию.

Этот матч вновь показал, что прежнего Барриоса мы уже не увидим. Он и в отборе не так хорош. И при счете 1:2 зачем-то хотел забить головой в падении. Можно было, конечно, хладнокровнее распорядиться своим моментом. Но... Он уже не ведет за собой партнеров. Да и к Венделу тоже возникают вопросы.

Семак ищет оптимальные варианты в атаке. Выпустил одновременно Фелипе Аугусто и Соболева. Что ж, главный тренер пробует что-то новое. Это нормально.

Однако все упирается все-таки в психологию. Меня поразила самоуспокоенность футболистов! Мол, один забили, второй гол не за горами. Где-то расслабились, потеряли концентрацию, начали проигрывать дуэли. Что ж, как говорится, счет на табло. Поучительная игра!

Глушенков забил породистый гол, но был для своей команды не так полезен, как Рейна для «Родины». Не такой у него КПД, как у перуанца.

Так бывает в футболе. Здесь нужно говорить о недооценке соперника. На второй тайм вышли успокоившимися. Думали, без особого напряжения заберут три очка. И оказались просто не готовы к прессингу москвичей! Спохватились, а уже поздно. Вышел джокер Ерохин, но и он не спас. Не день «Зенита». Точнее – не тайм команды Семака.

Ну нельзя в таком количестве проигрывать единоборства! Так чемпионами можно и не стать. В каждом туре надо бороться на победу все 90 минут!

А тут... После хорошей прессы футболисты почувствовали, что им чуть ли не все по плечу. Главную проблему я вижу именно в неправильном настрое и менталитете после перерыва. С этим нужно что-то делать», – сказал Орлов.

  • Гол у «Зенита» забил Максим Глушенков на 23-й минуте. У «Родины» отличился Артур Гарибян на 59-й и 65-й.
  • «Зенит» прервал беспроигрышную серию, которая продлилась 12 матчей в РПЛ и 16 игр во всех турнирах без учета послематчевых пенальти.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (5)
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Garrincha58
1786361230
Если ты такой умный и разбираешься в футболе тогда кто должен мотивировать и настраивать игроков на матч с явным аутсайдером и почему претензии к игрокам, а не гл. тренеру. Вся команда сыграла очень плохо и не только во втором тайме и в первом тоже особых моментов не было, а гол пришёл из-за грубой ошибки соперника. Команда ещё в кубковом матче с Балтикой могла проиграть и пока этот тренер руководит командой толку никогда не будет.Оба последних титула команда не выиграла им преподнесли на блюдечке соперники. Зенит по игре не должен был выиграть прошлогодний чемпионат.
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Интерес
1786361467
Словом, в команде какой-то ********** подкачал...
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шахта Заполярная
1786361603
Кац предлагает сдаться.
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