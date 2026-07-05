Известна первая пара 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла Парагвай и вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2026, где встретится с Марокко.
Матч 1/8 финала прошел на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.
Ранее сборная Марокко разгромила Канаду (3:0) и также пробилось в четвертьфинал.
Игра между Францией и Марокко начнется 9 июля в 23:00 по московскому времени.
- Вторая стадия плей-офф стартовала накануне вечером, 4 июля.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
- Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
- Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.
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Источник: «Бомбардир»