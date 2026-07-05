Известна первая пара 1/4 финала ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла Парагвай и вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2026, где встретится с Марокко.

Матч 1/8 финала прошел на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и завершился со счетом 1:0 в пользу французской команды.

Ранее сборная Марокко разгромила Канаду (3:0) и также пробилось в четвертьфинал.

Игра между Францией и Марокко начнется 9 июля в 23:00 по московскому времени.

Вторая стадия плей-офф стартовала накануне вечером, 4 июля.

Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Сборная России отстранена от международного футбола с 2022 года.

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