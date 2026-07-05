ЧМ-2026. Франция с трудом прошла Парагвай (1:0), забив с пенальти

Сборная Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2026 победила сборную Парагвая. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе.
В следующем раунде французы встретятся со сборной Марокко.
У Парагвая весь матч провел защитник «Динамо» Хуан Касерес.
Встречу обслуживала узбекистанская бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Парагвай - Франция - 0:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - К. Мбаппе, 70 (с пенальти).
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Источник: «Бомбардир»