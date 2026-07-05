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  • ЧМ-2026. Франция с трудом прошла Парагвай (1:0), забив с пенальти

ЧМ-2026. Франция с трудом прошла Парагвай (1:0), забив с пенальти

Сегодня, 02:04
16

Сборная Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2026 победила сборную Парагвая. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе.

В следующем раунде французы встретятся со сборной Марокко.

У Парагвая весь матч провел защитник «Динамо» Хуан Касерес.

Встречу обслуживала узбекистанская бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым.

Чемпионат мира. 1/8 финала
Парагвай - Франция - 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - К. Мбаппе, 70 (с пенальти).
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Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Реал Франция Парагвай Мбаппе Килиан
Комментарии (16)
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Mirak92
1783206353
Парагвабус.
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Alex Atuan
1783206398
это полный пииииип. По другому не скажешь. Мерзейший футбол со стороны Парагвая и абсолютный судейский беспредел!
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VVM1964
1783206418
Победа футбола над антифутболом !!! Говнофутбол едет домой !!! Судья - г о н д о н !!!🤬
Ответить
DemSerg
1783206471
Шкуры из парагвая не умеют достойно проигрывать. Карма...
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волчарик
1783206497
Даже поздравления с победой вторичны. Огромная благодарность Франции за отправку этого футбольного недоразумения домой.
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knikos
1783206510
Несмотря на хамское , провокационное , наплевательское отношение к футболу у..бков , последышей германских нацистов, ФУТБОЛ победил !!! Да , и несмотря на откровенно чурбанское судейство !!!!
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knikos
1783207168
Есть у меня некая догадочка , Французы столкнутся с таким уё...щным судейством во всех оставшихся матчах . Ведь Инфантино недвусмысленно обозначил свои приоритеты ...
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VVM1964
1783207783
Ну, кто там радовался вылету немцев? - насладились зрелищем? Я так понимаю, что даже смотреть не стали !!! УВЕРЕН, что матч Германия- Франция был бы на несколько порядков интереснее, содержательнее и зрелищнее !!!💥
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ilya-ilya-google
1783208853
Как же здорово судья тащил это типичное латиноамериканское быдло в полосатых футболках
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evgevg13
1783233354
Главное- результат
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