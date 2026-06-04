Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что лучшим футболистом постсоветского пространства является экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко.

– Чего должен добиться Хвича, чтобы стать лучшим игроком постсоветского пространства?

– «Золотой мяч» выиграть.

– И кому он пока уступает?

– Шевченко.

– Ну, мы говорим о постсоветском пространстве, с 1991 года. То есть это точно Шевченко, кто ещe?

– Следующий Хвича.

– Следующий уже? Никого вообще, то есть, нет рядом?

– Ну, Каладзе ещe.