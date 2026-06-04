Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что лучшим футболистом постсоветского пространства является экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко.
– Чего должен добиться Хвича, чтобы стать лучшим игроком постсоветского пространства?
– «Золотой мяч» выиграть.
– И кому он пока уступает?
– Шевченко.
– Ну, мы говорим о постсоветском пространстве, с 1991 года. То есть это точно Шевченко, кто ещe?
– Следующий Хвича.
– Следующий уже? Никого вообще, то есть, нет рядом?
– Ну, Каладзе ещe.
- 25-летний Хвича Кварацхвелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов в минувшем сезоне.
- Всего в сезоне-2025/26 он провел за «ПСЖ» 48 матчей, забил 19 голов, сделал 11 ассистов.
Источник: «Чемпионат»