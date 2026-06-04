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  • Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства

Аршавин составил топ-3 игроков постсоветского пространства

Вчера, 11:42
4

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что лучшим футболистом постсоветского пространства является экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко.

– Чего должен добиться Хвича, чтобы стать лучшим игроком постсоветского пространства?

– «Золотой мяч» выиграть.

– И кому он пока уступает?

– Шевченко.

– Ну, мы говорим о постсоветском пространстве, с 1991 года. То есть это точно Шевченко, кто ещe?

– Следующий Хвича.

– Следующий уже? Никого вообще, то есть, нет рядом?

– Ну, Каладзе ещe.

  • 25-летний Хвича Кварацхвелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов в минувшем сезоне.
  • Всего в сезоне-2025/26 он провел за «ПСЖ» 48 матчей, забил 19 голов, сделал 11 ассистов.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 ПСЖ Аршавин Андрей Каладзе Каха Кварацхелия Хвича Шевченко Андрей
Комментарии (4)
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biber.ru
1780563932
Удивительно, Аршавина не назвал.
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Мордаванин
1780567339
ээээ..,а братишка Сашка Глеб?)))
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Император 1
1780567728
А почему не забОрный? Объедкин негодует
Ответить
361isa@mail.ru
1780599630
Там диалог вообще другой был.
Ответить
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