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Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»

19 августа, 21:18
3

Полузащитник Алексей Батраков подпишет контракт с «Галатасараем» на 5 лет, до лета 2031 года.

Его зарплата составит 4 миллиона евро в год с учетом реально достижимых бонусов.

Отступные за хавбека для европейских клубов составят 55 миллионов евро.

«Локомотив» заработает на продаже Батракова 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.

«Галатасарай» переведет деньги за хавбека с рассрочкой в несколько платежей, последний из которых не позднее декабря 2027 года. Также «Локомотив» сможет заработать 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.

20 августа личный борт президента турецкого клуба Дурсуна Озбека заберет Батракова из Москвы в 8 утра и отвезет в Стамбул на медобследование. В «Галатасарае» хотят провести осмотр за один день, чтобы успеть заявить игрока на выездную игру с «Эрзурумспором». Матч команд во 2-м туре чемпионата Турции запланирован на 21 августа.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 5 матчах отметился 1 голом и 1 ассистом.
  • Всего в 84 играх в составе «Локомотива» на его счету 34 гола и 23 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Батраков Алексей
Комментарии (3)
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Томик
1787166401
Пять лет в Турции... Главное, чтобы не было: "Что я тут делаю? Мама, забери меня отсюда!"
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Александр-Балашов-google
1787173028
Если у него попрёт, то его через год топ клуб купит и турки его отдадут в два раза дороже чем купили, а если не попрёт, то его сами выпрут. Так что 5 лет это так, условности.
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