Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»

Полузащитник Алексей Батраков подпишет контракт с «Галатасараем» на 5 лет, до лета 2031 года.

Его зарплата составит 4 миллиона евро в год с учетом реально достижимых бонусов.

Отступные за хавбека для европейских клубов составят 55 миллионов евро.

«Локомотив» заработает на продаже Батракова 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.

«Галатасарай» переведет деньги за хавбека с рассрочкой в несколько платежей, последний из которых не позднее декабря 2027 года. Также «Локомотив» сможет заработать 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.

20 августа личный борт президента турецкого клуба Дурсуна Озбека заберет Батракова из Москвы в 8 утра и отвезет в Стамбул на медобследование. В «Галатасарае» хотят провести осмотр за один день, чтобы успеть заявить игрока на выездную игру с «Эрзурумспором». Матч команд во 2-м туре чемпионата Турции запланирован на 21 августа.