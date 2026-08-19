«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион

«Арсенал» договорился с «Астон Виллой» о трансфере в лондонский клуб защитника Эзри Консы.

Футболист сегодня попрощался с партнерами по команде и персоналом бирмингемцев. В четверг он пройдет медицинское обследование для «канониров».

Сумма трансфера оценивается в 51 миллион фунтов плюс бонусы.