«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион

«Арсенал» договорился с «Астон Виллой» о трансфере в лондонский клуб защитника Эзри Консы.
Футболист сегодня попрощался с партнерами по команде и персоналом бирмингемцев. В четверг он пройдет медицинское обследование для «канониров».
Сумма трансфера оценивается в 51 миллион фунтов плюс бонусы.
- 28-летний Конса в прошлом сезоне провел за «Астон Виллу» 48 матчей, забил 2 гола.
- На ЧМ-2026 он сыграл за сборную Англии в 8 встречах, отметился 1 забитым мячом.
Источник: страница Дэвида Орнстейна в соцсети X