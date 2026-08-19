Батраков попрощался с игроками «Локомотива»

Полузащитник Алексей Батраков попрощался с партнерами по «Локомотиву» перед ожидаемым трансфером в «Галатасарай».

Красно-зеленые приехали на Казанский вокзал в Москве из Ростова-на-Дону после матча с «Ростовом» (0:1) во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Перед отъездом железнодорожников на базу клуба Батраков тепло попрощался с каждым членом коллектива. Хавбек не сел вместе с командой в автобус, а уехал отдельно.